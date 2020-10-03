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Covid-19'lu dededen sağlık çalışanlarına teşekkür, vatandaşlara uyarı

Adana’da yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 74 yaşındaki dede, kendisine çok iyi bakıldığı için sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, dışarıda gezen vatandaşları da maske takmaları konusunda uyardı.

Sağlık 03.10.2020, 10:39
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74 yaşındaki Bekir Alkan, yaklaşık 10 gün önce halsizlik, öksürük ve ateş şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.Burada tetkik yapılan Alkan'a korona virüs teşhisi konuldu ve durumu gittikçe ağırlaştı. Yoğun bakıma kaldırılan Alkan, gerekli tedaviler sonrası iyileşmeye başladı. Özel koruyucu ekipmanlarla yoğun bakım ünitesine giren İHA muhabirlerini gören 74 yaşındaki dede, önce kameralara el salladı arkasından da kendisine çok iyi bakıldığı için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Bekir Alkan, “Özellikle ben tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Onların eli öpülecek. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki çalışan tüm personellere teşekkür ederim. Sokağa çıkanlar kendilerine dikkat etsin. Maskelerini taksınlar. Daha güzel tedbirler alsınlar. Ben bunu öneriyorum” diye konuştu.

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