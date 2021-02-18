Covid-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı yapılmadan ceza kesilecek

Osmaniye’nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, denetim yapan ekiplere Covid-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı yapılmadan ceza yazılması konusunda talimat verdi.

Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ile beraber uygulama noktalarını denetleyen Kaymakam Mutlu Almalı, korona virüs denetim yapan ekiplerden, Covid-19 kurallarına uymayan vatandaşlara herhangi bir uyarı yapılmadan cezai işlem uygulamalarını istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na da gerekli talimatları ileten Kaymakam Almalı, son yapılan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Dumanlı Yaylası, Çatak, Hodu, Nacar yayla yoları, Berke Barajı yolu ile Düldül Dağı yolunda hafta sonları tedbir alınacağı ve denetimler yapılacağı kararın alındığını hatırattı.