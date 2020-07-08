COVID-19: Koronavirüse Karşı Sosyal Mesafenin Önemi

Sosyal Mesafe Nedir?

"Fiziksel mesafe" olarak da adlandırılan sosyal mesafe, kendinizle eviniz dışındaki diğer insanlar arasında boşluk bırakmanız anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle fiziksel uzaklaşma anlamına gelen bu terim, genellikle bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için insanlar arasındaki fiziksel bir mesafe olarak tabir edilmektedir. COVID-19 enfeksiyonunda da tüm dünyanın ısrarla belirttiği bu kavram, insan sağlığını etkisi altına alan koronavirüs pandemisini önlemenin en etkili yolu olarak görülmektedir. Kişiler arası sosyal ve fiziksel mesafeyi korumak için:

Diğer insanlardan en az 2 metre uzakta kalın,

Kalabalık yerlerden uzak durun,

Zorunlu olmayan her türlü seyahatten kaçının,

Maskesiz ve eldivensiz bir yere gitmeyin,

Toplu taşıma araçlarından kaçının, Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.

Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere diğer sağlık kuruluşlarınında belirttiği koronavirüse karşı alınması gereken önlemler kapsamında sosyal mesafe son derece önemli bir kuraldır. Dünya Sağlık Örgütü'nün de (WHO) belirttiği gibi günlük hayatta uygulanacak sosyal ve fiziksel mesafe kuralları, COVID-19 enfeksiyonuna sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün insanlar arası, ülkeler arası hatta kıtalar arası yayılmasını ciddi ölçüde engelleyecektir.

Sağlık Bakanlığı'nın tüm vatandaşlarımıza yaptığı "Evde Kal" çağrısının temel sebebi bundan kaynaklanmaktadır. Solunum ve temas yoluyla son derece kolay bulaiabilecen COVID-19 enfeksiyonuna karşı her bireyin sosyal mesafe kuralına uyum sağlaması gerekmektedir. Bu kurallar özellikle 65 yaş üstü bireyler ve kronik rahatsızlı olan insanlar için çok daha büyük önem taşımaktadır.

Sosyal mesafe neden uygulanmalı?

2019 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 enfeksiyonu, temelde enfekte bireylerin yakında teması sonucunda kişiden kişiye bulaşmaktadır. Enfe bireyin konuşması, hapşırması ve öksürmesi sonucunda havaya bıraktığı damlacıklar, diğer insanlara bulaşarak yeni bir vakayı ortaya çıkartmaktadır. Sonrasında damlacıklar ağız, burun veya göz yoluyla vücuda giriş yaparak kısa süre akciğerlere kadar inmektedir. Yapılan araştırmalar corona virüsü enfeksiyonuna yakalanan ancak hiçbir semptom göstermeyen kişilerin bu virüsü yaymakta büyük rol oynadığını söylemektedir. Bu sebeple virüsün engellenmesinde ki en temel sebep sosyal mesafenin korunması olacaktır.

Sosyal mesafe neden bu kadar önemli?

COVID-19 enfeksiyonuna karşı alınması gereken önlemler kapsamında sosyal mesafe terimi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Peki neden sosyal mesafe koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasında bu kadar büyük bir role sahip? Devlet sosyal mesafe konusunda bireyler üzerinde ne gibi çalışmalar yapıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin sebebi bu mu?

Öncelikle corona virüsü salgının kısa süre içerisinde pandemiye dönüştüğünü belirtmek istiyorum. Bu ne alma geliyor? Pandemi, tek bir alana bağlı kalmaksızın dünyanın birçok farklı ülkesinde veya kıtasında etkisini gösteren ve geniş alanlara hızla yayılan salgın hastalıkların genel adıdır. Bir başka deyişle pandemiler insan sağlığını tehlikeye atan ve dünya genelindeki popülasyonlarda keskin bir artış gösteren hastalık durumlarıdır.

COVID-19 enfeksiyonun temel sebebi solunum yolu olarak açıklanmıştır. Genel olarak enfekte bir hastanın öksürük ya da hapşırık sonucunda bıraktığı solunum kabarcıklarının nefes yoluyla içe çekilmesi sonucunda corona virüsü hastalığı ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu virüs insanların ellerini herhangi bir enfekte nesneye yada yüzeye dokunduktan sonra ağzına, gözüne veya burnuna götürmesiyle oluşmaktadır. Covid-19 enfeksiyonuna yakalanan hastalarda ilk olarak virüs boğaza, solunum yollarına ve akciğere yerleşmektedir. Sonrasında tüm hücreleri istila ederek bütün vücudu SARS-CoV-2 virüsü sarmaktadır.

Devletimiz başta olmak üzere tüm dünya koronavirüse karşı sosyal mesafe konusunda uyarmaktadır. Ülkemizde sosyal mesafe kuralı kapsamında tüm okullar tatil edilmiş, müsabakalar iptal edilmiş, kafe, bar, restoran gibi toplu alanların kullanımı yasaklanmış, camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklanmış, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkması yasaklanmıştır.Aynı zamanda ülkemizde sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere para cezası uygulanması zorunlu kılınmıştır.

Sosyal mesafe ipuçları