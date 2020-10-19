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'Covid-19 insan cildinde 9 saat yaşıyor'
Japonya’daki Kyoto Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının yaptığı çalışma, korona virüsün grip virüsünden yaklaşık 6 kat daha uzun olarak 9 saat boyunca insan cildinde yaşayabildiğini ortaya koydu.
Sağlık 19.10.2020, 15:33
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Japonya'nın Kyoto Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Covid-19'un insan cildinde ne kadar süreyle hayatta kalabildiğini mercek altına aldı. Ölen kişilerden alınan cilt dokularına 100 bin korona virüs ile aynı sayıda influenza A virüsü uygulayan ekip, grip virüsünün yaklaşık 1 saat 50 dakika, korona virüsün ise yaklaşık 9 saat bulaşıcı olarak kalabildiğini belirledi.
"Dezenfektan işe yarıyor"
Araştırmacılar gribe göre yaklaşık 6 kat daha uzun süre insan vücudunda kaldığı belirlenen korona virüsün alkol içerikli dezenfektanlar karşısındaki direncini de inceledi. Üzerinde virüs bulunan deri örneklerine 15 saniye boyunca yüzde 80 konsantrasyona sahip etanol uygulayan ekip, sterilizasyon işleminin ardından numunelerde neredeyse hiçbir virüse rastlanmadığını sonucuna ulaştı. Uzmanlar, yaptıkları deneyin eller ve parmaklar için dezenfektan kullanımının virüsün yayılmasını önlemede etkili olduğunu doğruladığını hatırlattı.
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