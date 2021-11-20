Covid-19 her üç anne adayından birini depresyona sürüklüyor

Japonya’da yapılan bir araştırma, her 3 hamile kadından birinin Covid-19 salgınının uzun süreli etkileri nedeniyle depresyon ve benzeri mental hastalıklarla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koydu.

Yaşam tarzı ve çalışma alışkanlıklarından dünya ekonomisinin işleyişine kadar hayatın birçok alanında köklü değişimlere neden olan Covid-19 salgınının bir etkisi daha ortaya çıktı. Japonya’daki Kindai Üniversitesi Doğu Tıbbı Araştırma Enstitüsü tarafından bin 22 hamile kadının katıldığı araştırma, her 3 anne adayından birinin Covid-19 salgının uzun süreli etkileri nedeniyle psikolojik sorunlarla yüz yüze gelebileceğini ortaya koydu. Düzenlenen çevrimiçi anketin sonuçlarını, zihinsel sağlık durumunu mercek altına alan ve küresel bir ölçeğe göre değerlendiren uzmanlar, deneklerin yüzde 37,7’sine tekabül eden 385 kişide anksiyete ve depresyon benzeri bulgular gözlendiği sonucuna vardı.

Hamile kadınların depresyon riski 3 kat arttı

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Yokohama Şehir Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen benzer bir çalışmada yüzde 13,2 olarak belirlenen hamile kadınların depresyon riskinin neredeyse 3 kat artması endişeye neden oldu. Uzmanlar hamilelik sırasındaki psikolojik sıkıntıların anne kadar bebeğin sağlığını da etkilediğine dikkat çekerek hükümetleri tedbir almaya çağırdı.

Muhtemel neden izolasyon hissi

Anne adaylarını depresyona iten Covid-19 kaynaklı nedenlerin henüz kesin olarak bilinmediğine dikkat çeken uzmanlar, buna rağmen hamile kadınlara yönelik birçok etkinliğin salgın riski nedeniyle iptal edilmesinin kişilerin izolasyon altında hissetmelerine neden olduğunu, bunun da psikolojik sorunlara yol açtığını tahmin ediyor.