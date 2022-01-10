COVID-19 Haziran 2024’de bitecek

“Omicron varyantının ortaya çıkışıyla salgın yeni bir boyut kazanmıştır. Omicron, Alfa ve Delta varyantlarına göre 10 kat daha az ölümcül olmasına rağmen neredeyse 10 kat daha hızlı bulaşmaktadır. Bu nedenle ölümlerde bir azalma olmuyor. Baştan beri söylediğim gibi hastalık 65 yaş üstü ve ileri seviyede kronik kompleks hastalığı olanlarda ölümcül seyrediyor. Çocuklar ve gençler açısından korkacak bir şey yok. Onları korumamızın nedeni hastalığı risk gruplarına bulaştırmalarını engellemektir.

Maske, 2 metre mesafe, kalabalık ve kapalı mekanlara girmemek, böyle mekanlara girilecekse kısa müddet kalmak olarak tanımladığım 4M kuralına (Maske-Mesafe-Mekan-Müddet) uyulması şarttır. Omicron’a karşı N95 maske kullanılmalı ve üzerine bir de normal maske takılmalıdır.

Dünyadaki en etkili ve en güvenilir aşı Biontech’tir. Toplumun en az %80’i Biontech’le 2 doz aşılanmalıdır. 3. rapel dozu mutlaka uygulanmalıdır. Salgın bitene kadar 4. ve 5. dozların da yapılması gerekebilir. 12 yaş üzerindeki çocuklar ve gençler de aynı aşı takvimine uymalıdır. 12 yaştan küçük çocuklar için azaltılmış dozlu aşılar piyasaya verildiğinde bu kesimin de aşılanması uygun olacaktır.

Bakanlığın üzerinde Çince ibareler bulunan Biontech aşılarını uyguluyor olmasının herhangi bir mahzuru yoktur. Bunlar Biontech tarafından Çin için üretilmiş aşılar olup, lojistik sebeplerle Türkiye’ye gönderilmiştir. Başka Biontechlerden bir farkı yoktur. Ayrıca üzerindeki etiketlerde son kullanım süresi dolmuş gibi görünen aşıların da kullanılmasında bir mahzur yoktur. Bu aşılar etiketteki tarihten itibaren 1 yıl daha güvenle kullanılabilirler.

Türkovac olumlu bir girişimdir. Bu aşıyla ilgili olarak yapılan eleştiriler amacını aşmaktadır. Türkovac şu anda kullanıma hazır bir aşı olmamakla beraber ülkemizin aşı üretme teknolojilerini geliştirmesi bakımından sevindirici bir aşamadır. Bilim insanlarımıza DNA-RNA teknolojileri kullanarak aşı geliştirmelerini öneriyorum.”

Hükümetin süreci şeffaf yönetmemesinin hala en önemli sorun olduğunu belirten Dr. Savaş, Milli Eğitim Bakanlığının okulları açık tutmak konusundaki karar ve uygulamalarını desteklediğini sözlerine ekledi. Salgının 2024’ün Haziran ayından önce bitmeyeceğini söyleyen Dr. Savaş “Hükümet sanıyorum ki benim cumhurbaşkanı olmamı bekliyor.” dedi.