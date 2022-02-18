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Covid-19 hastasına kalıcı kalp pilli takıldı

Tokat’ta acil kalp pili takılması gereken Covid-19 pozitif hastasına başarılı bir operasyonla kalıcı kalp pili takıldı.

Sağlık 18.02.2022, 14:05
Covid-19 hastasına kalıcı kalp pilli takıldı

Tokat’ta acil kalp pili takılması gereken Covid-19 pozitif hastasına başarılı bir operasyonla kalıcı kalp pili takıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Samiye Öner (75) aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirmesi sonucu hastaneye başvurdu. Erbaa Devlet Hastanesinden Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen yaşlı kadında kalp ritim bozukluğunun yanı sıra yapılan tetkiklerde korona virüs hastası olduğu anlaşıldı. Doktorlar, yaşlı kadının A-V tam blok hastası olması nedeniyle acil kalp pili takılmasına karar verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla yaşlı kadına kalıcı çift odacıklı kalp pili takıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Tokat Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uz. Dr. Yücel Kanal, hipertansiyon, diyabet ve baypas öyküsü olan morbid obezite hastası yaşlı kadının bayılma şikayeti ile hastaneye geldiğini kaydetti. Bayılma sebebi araştırılırken hastanın ciddi bir kalp ritim bozukluğu olan A-V tam blok hastası olduğunun tespit edildiğini belirten Kanal, ayrıca yapılan tetkiklerde yaşlı kadının korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Bu nedenle hastaya ilk başta geçici kalp pili takıldığını belirten Kanal, "Fakat hastamız kilolu olduğu için geçici pilin kalp ritminin düzelmedeki etkisi düşük olunca hızlıca hastaya kalıcı kalp pili takmak durumunda kaldık. Bu durumda Covid-19 hastalığının bitmesini bekleyemezdik. Hastamıza çift odacıklı kalıcı kalp pilini taktık” dedi.

Kanal, A- V tam blok hastalığı hayati bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Kalp çok yavaş çalıştığı için organları beslemekte yeterli kanı aktaramıyor. Bu da hastanın hayatını kaybetmesine sebep olabiliyor. O sebepten dolayı bu problemin acilen çözülmesi gerekiyordu. Covidli hastalarda bu kadar acil kalp ile gereken bir hastamız daha önce olmamıştı. Olsa bile geçici kalp pili ile bu sorunu çözüp Covid’den sonra yapılabilen durumlar oluşuyordu. Ama bu geçici kalp pili ile sorun hasta obez olduğu için, çözülememesi nedeniyle kalıcı kap pili hemen takmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Alaattin Öner ise hastaneye geldiklerinde eşinin korona virüs hastası olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, Korona olduğunu biz fark edemedik. Beş defa aşı oldu. Çok hafif hiç anlaşılmıyordu Hafif bir öksürük vardı. Nabız 30’lara kadar düşüyordu. Nabız düşünce müdahale ettiler. Sağlık durumu iyiymiş. Servise çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.

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