banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!

Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!

Psikiyatri Uzmanı Dr. Süleyman Korkmaz, Covid-19 geçiren kişilerde psikiyatrik belirtiler görüldüğünü ve panik atak, depresyon ve kaygı bozukluğu şikayetiyle kliniklere başvuran kişilerin sayısının arttığını söyledi.

Sağlık 17.05.2022, 12:16 17.05.2022, 12:24
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!

Korona virüsünün bulaş hızının ve öldürücülüğünün yavaşladığı şu günlerde doktorlar Kovid-19’un başka bir olumsuz yönü üzerinde durmaya başladı. Covid-19’un sadece akciğerde değil psikiyatrik sorunlara da yol açığını belirten uzmanlar, psikolojik etkinin yanı sıra virüsün organik nedenlerinin de kaygı bozukluğu, depresyon, panik atak ve ankisiyete gibi sorunlara yol açtığını vurguladılar. Medicana İnternational Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Süleyman Korkmaz, Covid-19’un insan psikiyatrisi üzerindeki etkileri hakkında açıklamada bulundu.

“Polikliniklerdeki vaka sayısı arttı”

Covid-19’un insan psikolojisini bozduğunu ifade eden Medicana İnternational Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Süleyman Korkmaz, “Covid-19 salgını başladı ve tüm dünyayı etkiledi. Bir süre sonra ölümler başladı. Herkes çevresinden yakınlarını Covid-19 nedeniyle kaybetti. Bu bir korku oluşturdu. O zaman bizlere panik atak ve kaygı bozukluğu olan hastalar gelmeye başladı. Kısıtlamalar, kapanmalar insanların eski alışkanlıklarını olumsuz etkiledi. Gelecek endişesi ve o anki ortam depresyon, kaygı bozukluğu ve panik atak vakalarını polikliniklerde fazlasıyla görmeye başladık. Bu vakaların görünme durumu eskiye göre çok daha fazla. Bizler ilk başta bu durumun psikolojik etkilerden kaynaklandığını düşünmüştük. Pandeminin azaldığı ve aradan 2 yıldan fazla zaman geçtiği şimdilerde ise doktorlarla da görüşmelerimizde bu olayların sadece psikolojik etkilenmeden değil, Covid-19 virüsünün kendisinin direkt sinir sisteminde ve beyinde de bir takım etkilerinin olduğunu gördük. Covid-19’dan dolayı da inanların bir takım psikiyatrik belirtiler gösterdiğini gelen hastalardan görüyoruz. Virüse yakalanan hastalardan birçoğu, ‘Ben 3-5 ay önce Covid-19 geçirdim, bu sıkıntıları yaşamaya başladım’ diyor. Bunun resmi bir tanısı yok ama biz buna arkadaşlarımızla kendi aramızda ‘Kovid ankisiyetesi’ dedik. Gerekli araştırmaların yapılmasının ardından mutlaka bir takım tahliller tıp literatürüne girecektir” dedi.

“Kalıcı etkileri olup olmadığını zaman gösterecek”

Psikiyatrik sorun yaşayan kişilerin hastalıklarının kalıcı olup olmadığını zamanın ve araştırmaların göstereceğine de değinen Korkmaz, “Covid-19’un psikolojik etki ve endişeleri ayrı bir taraftan da virüsün organik dediğimiz kendi oluşturduğu tahribat nedeniyle de bir takım psikiyatrik belirtiler görüldü. Geçen yıl çok sayıda Covid-19 geçirmiş kişilerde ankisiyete belirtisi, panik ataklar ve depresyona girenleri kendi müşahede ettim. Bu etkiler kalıcı olacak mı? Gelecekte ne olacak? Nereye gider? Bunları bilmiyoruz. İlk başta canımızın derdine düştük. Ölmemek için uğraştık. Akciğer ve sinir sistemindeki etkileri inceleniyor ama psikolojik olarak da kalıcı birtakım etkileri olacak mı onu zaman gösterecek. Bilimsel çalışmalar bu duruma açıklık getirecektir. İleride kalıcı bir takım durumun olup olmayacağını da zaman gösterecektir. Aşı olan kişilerde ise söz konusu belirtileri pek görmedim. Covid-19 geçirip, aşı olmayanlarda panik atak, depresyon ve kaygı bozukluğu durumuna sıklıkla rastladık” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık