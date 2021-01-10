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Covid-19 geçiren iki hastada görüldü, uzmandan kritik uyarı

Sivas’ta Covid-19 hastalığını atlatan iki hastada ani işitme kaybı görüldü. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 sonrası yaşanabilecek işitme kaybına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sağlık 10.01.2021, 11:34
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Covid-19 geçiren iki hastada görüldü, uzmandan kritik uyarı

Sivas’ta Covid-19 hastalığını atlatan iki hastada ani işitme kaybı görüldü. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 sonrası yaşanabilecek işitme kaybına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, korona virüs geçirmiş hastalarda önemli bir sağlık sorununun ortaya çıktığını açıkladı. Ekinci, Sivas’ta korona virüs geçirmiş iki hastada ani işitme kaybı görüldüğünü söyledi. Dr. Adnan Ekinci, ani işitme kaybının son zamanlarda korona virüs geçiren hastalarda görülmeye başlanmasına dikkat çekerek, “Ani işitme kaybı çok nadir görülen ve son 3 gün içerisinde kulaklarda ani bir şekilde işitmenin kaybolmasıdır. Bu durum, genellikle geçirilmiş çeşitli viral enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlar buna nedeniyle gelişebilir. Ani işitme kaybı çok nadir görülmesine rağmen, son zamanlarda Covid-19 geçiren hastalarda görülmeye başlanması dikkatleri çekmektedir. Covid-19 geçiren hastalarda tek taraflı veya iki taraflı kulakta ani şekilde dolgunluk, çınlama ve işitmede azalma görülmesi durumunda hemen bir KBB hekimine müracaat edilerek detaylı bir kulak muayenesi yapılmalıdır” dedi.

Covid-19 tedavisi gören iki hastada ani işitme kaybı görüldü

Dr. Ekinci, klinikte Covid-19 nedeniyle tedavi gören iki hastada ani işitme kaybı görüldüğünü belirterek, “Covid-19 hastalarında ani işitme kaybının nedeni halen net değil ancak Covid-19’un kulağı ve işitme sinirini besleyen damarları tıkaması sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Ayrıca işitme sinirinin direkt olarak virüsle enfekte olması da etkili bir rol oynamaktadır. Covid-19 hastalarında işitme kaybı daha çok ayakta tedavi gören hastalarda tanı konulmasına rağmen özellikle yoğun bakımda yatan hastalarda daha ciddi problemler nedeniyle işitme kaybı biraz daha göz ardı edilebilmektedir. O nedenle yoğun bakım hastalarında da kulaklarda işitme kaybı olması durumunda derhal bir işitme testi yapılması gerekmektedir. Sivas’ta kliniğimizde Covid-19 nedeniyle tedavi gören iki hastada ani işitme kaybı görülmüştür. Hastalarımız genç hastalardı ve Covid tedavisi bittikten sonra yaklaşık 10 günlük periyotta kulaklarında tek taraflı total işitme kaybı olduğunu tespit ettik. Bu hastalarda erken tanı koymak ve erken tedaviye başlamak çok önemli. Özellikle sinir Steroid tedavisi başlanması gerekiyor. Bizde ki iki hastamızın bir tanesinde erken tedavi ile steroid tedavisi ile işitmesi düzelmesine rağmen diğer hastamız tedaviye rağmen dirençli bir şekilde tedaviye cevap vermedi ve kalıcı bir işitme kaybı gelişti. Bu hastalarda steroid tedavisine dirençli durumlarda hiperbarik oksijen tedavisi uygulanabilir’’ şeklinde konuştu.

“İşitme kaybı kalıcı olabilir”

Dr. Ekinci, ani işitme kaybının hastalarda nadiren de olsa kalıcı olabileceğine değinerek, “Bu hastalarda işitme kaybının tedavi ile birlikte düzelmesi yaklaşık 1 ayı bulmakta. O nedenle tedaviye ısrar etmek gerekiyor. 1 aylık steroid tedavisine rağmen düzelmeyen durumlarda alternatif tedavi yöntemleri denenebilir. Fakat ortalama 1 ay içerisinde genelde işitmesi tamamen normale dönüyor. Hatalarda tüm tedavi yöntemlerine rağmen hastalarda çok nadiren kesinlikle düzelmeyen hastalarımız oluyor. Tabi Covid-19 yeni bir hastalık olduğu için bunun uzun dönem etkileri şuan araştırılmadı. Fakat ani işitme kayıplarında çok nadiren de olsa kalıcı işitme kaybı yaşayan hastalarımız mevcut ’’dedi.

Bu belirtiler varsa dikkat

Covid-19 geçiren hastaların hangi durumlarda hastaneye başvurması gerektiğine değinen Dr. Ekinci, “Covid-19 geçiren hastalar hastalığın başlangıcında da işitme kaybı geçirebilirler veya tedavi bittikten sonra hatta Covid-19 testi negatif olduktan 2-3 hafta sonra bile işitme kaybı görülebiliyor. O nedenle özellikle Covid-19 geçiren hastalarımız kulaklarında ağrı, basınç hissi, çınlama ve özellikle işitme kaybı olması durumunda derhal bir kulak burun boğaz hekimine müracaat edip gerekli muayenesi yapılması lazım. İşitme testi yaptırması gerekiyor. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar olumlu sonuç elde etmek mümkün. Ama eğer aksatılırsa özellikle işitme kaybı geliştikten ilk 3 gün içerisinde tedavi başlanması çok önemli.3 günden sonra yapılacak tedavinin çok fazla yüz güldürücü etkisi olmuyor’’ ifadelerini kullandı.
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