"Covid-19 aşıyla çiçek gibi yok olacak"

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 70 milyonu aşan vaka sayılarının ardından çok yakında Türkiye’de de başlayacak olan korona virüsüne karşı aşılama çalışmaları, pandemiyle mücadelede çok önemli bir yer tutuyor. Son günlerde pozitif vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "100 senede bir gelen pandemiyi tarihe gömecek olan şey aşı olacaktır. Örneğin; çiçek hastalığı da böyleydi. Aşı çalışmalarının başarılı olmasıyla birlikte Covid tarihe gömülmüş bir pandemi olarak tarihteki yerini alacak" dedi.

Türkiye’de Kasım ayı içerisinde çok yüksek değerlerde seyreden Covid-19 vakalarının, 2021’in ilk haftasında çok ciddi bir düşüş yaşadığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Covid’in virüs bulaştırma katsayısı yada kısa adıyla R0 indeksi bu süreçte dünyanın bir çok yerinde 4-6’lara kadar çıktı. Örneğin; İngiltere’de R0 indeksi 2 civarındaydı yani bin kişi 25 bin kişiyi hasta edebiliyordu. Alınan sıkı izolasyon önlemlerinin ardından bu sayıyı 0,5’lara kadar indirmeyi başardılar. Yani bin kişi 2 bin 500 kişiyi enfekte etmeye başladı. Bu tür solunumla bulaşan hastalıklarda kişilerin kendilerini koruması çok önemli" dedi.

"Pozitif çıkma oranları yüzde 30’lardan tek haneli rakamlara indi"

Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Şu kadarını söyleyebilirim; laboratuvara gelen örnek sayısı bile yüzde 50’nin altına indi. Pozitif çıkma oranları yüzde 30’lardan tek haneli rakamlara indi. Bu sonucun iki sebebi var. Alınan önlemler etkili ama bir yere kadar. Bu önlemler bu kadar hızlı bir düşüşe neden olmaz. Çünkü hafta içi hala normal hayat kaldığı yerden devam ediyor. Asıl sebep, korona virüs rakamlarının topluma deklare edilmesi oldu. İnsanlar tehlikenin farkına vardı ve maske, mesafe, hijyen kurallarına çok daha dikkat etmeye başladı. Bu önlemlerle vaka sayılarını bu kadar düşürebiliyorsak, aşılamayla sayılar çok daha aşağı çekilebilir” diye konuştu.

Aşı karşıtları lütfen sussun

Kısa bir süre sonra Türkiye’de aşılama çalışmalarının sağlık çalışanlarından başlayarak süreceğini vurgulayan Prof. Dr. Sakarya, “Çok önemli bir ricam var. Aşı karşıtları bu dönemde hiç konuşmasın. Mutlaka karşı olacaklarsa da kendi kendilerine karşı olabilirler. Bu konuda etkili kişilerin çok konuşmaması gerekiyor. Aşının ne inançsal ne de tıbbi zararlılık açısından karşı olunacak bir yönü yok. Bunun yanında dünyadaki bir çok hastalığın yok olmasına neden olur. 100 senede bir gelen pandemiyi tarihe gömecek olan şey aşı olacaktır. Virüs eğer insanda konak bulamazsa, bulunduğu ortamı ve dünyayı terk edebilir. Örneğin; çiçek hastalığı da böyleydi. Çocuklar çiçek hastalığı nedeniyle 1970’li yıllarda ölüyordu. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte o tarihten bugüne dünyada hiç çiçek vakası görülmedi. Virüslerin yaşaması için hedefteki hücreyi enfekte etmesi gerekiyor o nedenle virüsleri iyi kontrol eder ve bizlere bulaşmasını ya da konak olarak kalmasını engellersek bir süre sonra tüm dünya olarak covid-19’dan kurtulabiliriz” şeklinde konuştu.