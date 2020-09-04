COVID-19 aşısının Faz 1/2 klinik çalışmasını başlatılıyor
COVID-19 ile mücadelede Nisan 2020’de güç birliği yaparak adjuvanlı rekombinant protein bazlı aşı adayı için çalışmalara başlayan Sanofi ve GSK, aşı adayının Faz 1/2 klinik çalışmasına başlandığını duyurdu.
COVID-19 ile mücadelede Nisan 2020’de güç birliği yaparak adjuvanlı rekombinant protein bazlı aşı adayı için çalışmalara başlayan Sanofi ve GSK, aşı adayının Faz 1/2 klinik çalışmasına başlandığını duyurdu.
Klinik öncesi çalışmaları, güvenlik ve bağışıklık tepkisi anlamında ümit verici olarak nitelendirilen aşı adayının Faz 1/2 çalışması, 400'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşecek. Sanofi ve GSK, klinik çalışmaların başarılı olması halinde 2021'de bir milyar doza kadar üretim hedefiyle planlama yapıyor.
Bugün başlayan Faz 1/2 klinik çalışması, COVID-19 aşı adayının güvenliğini, vücudun aşıya vereceği tepkiyi ve bağışıklık sisteminin reaksiyonunu değerlendirmek amacı ile tasarlanmış bir çalışmadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 araştırma tesisinde yapılan araştırmaya toplam 440 sağlıklı yetişkin kaydoldu. Sanofi ve GSK, geliştirdikleri aşının Faz 3 çalışmasının başlatılmasını destekleyecek ilk sonuçları Aralık 2020 başında bekliyor. Tüm bu klinik çalışmaların başarılı sonuçlar vermesi halinde, aşının ruhsat başvurusunun 2021'in ilk yarısında yapılması planlanıyor.
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