Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında

Çin’den sabah Ankara Esenboğa Havalimanı’na getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na nakledildi.

Sinovac firmasına ait Covid-19 aşıları, depolarda güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor. Öncelikle “soğuk zincir” konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor. Bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyetini gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor. Ardından ayrı bir komisyon eliyle temel kalite evrakları incelenip, analizler için rastgele numuneler alınıyor.

Aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında en az2 hafta sürecek analize süreçlerine tabi tutulacak. Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.

Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ana depolarında sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, gerekli analizlerin yapılmasından sonra iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.

Türkiye aşı konusunda tecrübeli bir ülke

Yıllardır başarıyla uygulanan program ve yüzde 97’lere varan aşılama oranıyla Türkiye, aşılama konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Ülkede ilk defa yerli imkanlarla 2014 yılında uygulanmaya başlanan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile 24 saat canlı takip yapılabiliyor. ATS, halihazırda bu amaçla kullanılan dünyadaki yegane merkezi otomasyon sistemi. Fikri mülkiyeti Sağlık Bakanlığına ait olan ATS ile aşıların bulunduğu her depo, araç ve dolapta, 12 binden fazla noktada 24 saat soğuk zincir ve stok durumu izlenebiliyor. ATS ile eksi 80’den artı 50 dereceye kadar hassas bir şekilde ısı ölçümü yapılabiliyor.

Türkiye aşı depolama kapasitesinde dünyada ilk 3 içinde yer alıyor. Nüfus ve uygulanan aşı sayısı ile oranlandığında da en yüksek kapasiteye sahip ülke olduğu görülüyor. Türkiye, gerek alt yapı ve lojistiği, gerekse iyi yetişmiş insan kaynağı ile aşı uygulama konusunda dünyanın örnek aldığı bir konumda bulunuyor.