Covid-19 antijen testi ve PCR testi karşılaştırması

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Pandemi Polikliniğine COVID-19 şüphesi ile başvuran hastalarda COVID-19 antijen testi (hızlı test) sonuç verdi. Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçlarının yüzde 100 oranında uyumlu olduğu belirlendi.

Türkiye’de antijen testi ve PCR testini karşılaştıran ilk çalışma olan bu araştırmaya 200 hastanın dahil edildiğini ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi KLİMUD Bursa Bölge Temsilcisi Doç. Dr. Harun Ağca, "Çalışma için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu’ndan onay alındı. Hastalardan alınan sürüntü örneklerinden 80 tanesi hem antijen testi ile hem de PCR testi ile pozitif çıkarken, 120 tanesi hem antijen testi ile hem de PCR testi ile negatif çıktı. Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçları yüzde 100 oranında uyumlu olduğu tespit edildi. Antijen testinin referans yöntem olan PCR testine göre duyarlılığı ve özgüllüğü yüzde 100 olarak bulundu" dedi.

Elde edilen bu verilerin, çalışmada kullanılan antijen kitinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterleri karşıladığını ortaya koyduğunu belirten Doç. Dr. Harun Ağca, "Bu veriler sadece çalışmada kullanılan antijen kiti için geçerli olup diğer antijen kitlerine genellenemez. Ancak diğer antijen kitleri ile PCR test sonuçları karşılaştıran başka çalışmalar yapıldığı takdirde farklı kitler için de duyarlılık özgüllük verileri elde edilebilir. Elde edilen veriler Dünya Sağlık Örgütü’nün antijen kiti kullanım önerileri doğrultusunda özellikle tarama hedefiyle kullanılabileceğini göstermektedir. Kullanılan antijen kiti SARS-CoV-2 Omikron varyantının giderek yaygınlaştığı dönemde daha fazla test yapılmasını sağlayacak şekilde kullanılabilir ve bu şekilde hastalık kontrol altına alınabilir. Antijen testi, havaalanlarında, sınır kapılarında, seyahat öncesi, büyük kapalı mekanlar ve fabrikalarda çalışanlarda, okullarda, toplumsal taramalarda, PCR testine ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda öncelikli kullanılabilir" diye konuştu.