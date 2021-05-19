Çorum’da tam kapanma döneminde korona virüs vakalarında yüzde 75 azalma

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tam kapanma döneminde korona virüs vakalarında yüzde 75 azalma olduğunu açıkladı.

Pandemi döneminde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, ülke genelinde alınan kararlar doğrultusunda 2 haftalık tam kapanma dönemi içerisinde, Çorum’da etkin bir şekilde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri, vatandaşların uyumlu davranışları, sürdürülen aşılama ve filyasyon çalışmaları ile vaka sayılarının düştüğünü söyledi.

Tam kapanma süreci içerisinde aşılama faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü, bu dönemde yaklaşık 10 bin vatandaşın sağlık tesislerine ulaşarak aşılarını yaptırdıklarını bildiren Vali Çiftçi, “Bugün itibari ile ilimizde ilk doz aşılarını yaptırmış olan vatandaşımız sayımız 122 bin olup, ilimizde uygulanan toplam aşı doz sayısı 220 bine yaklaşmıştır. Aşılama oranları arttıkça hastalanma ve yoğun bakıma yatış oranlarımız hızla düşüş göstermektedir. İlimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 82’sinin aşıları yapılmıştır. Başta 65 yaş üzeri olmak üzere aşı sırası gelen vatandaşlarımız randevu almak suretiyle aşılarını bir an önce yaptırmaları öncelikle kendi sağlıkları olmak üzere toplum sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir” dedi.

Tam kapanma döneminde yapılan denetimler hakkında da bilgi veren Vali Çiftçi, “3 bin 719 iş yeri, bin 27 market, 4 bin 162 özel araç, bin 329 toplu ulaşım aracı, 135 konaklama tesisi ve 9 bin 571 kişi denetlenmiştir. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 104 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Tam kapanma döneminde il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla mahalle esnafından temin edilen ürünlerle oluşturulan bin 221 yardım kolisi Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız koordinesinde oluşturulan Vefa Destek Gruplarımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Ayrıca bu dönemde Vefa Destek Gruplarımızca sokağa çıkamayacak kadar yaşlı ve ağır hasta 536 vatandaşımıza hizmet verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Gelinen bu aşamada bu kazanımların sürdürülebilir olması ve tam normalleşme ile özlediğimiz eski günlerimize kavuşabilmemiz için maske, mesafe ve temizlik kriterlerinden oluşan kişisel koruyucu tedbirlere riayet etmemiz, kalabalık ortamlardan ve etkinliklerden uzak durmamızın yanı sıra bu gün için salgınla mücadelede en etkin silah olarak tabir edilen aşılama faaliyetlerine de hız vermemiz gerekmektedir” diyen Vali Çiftçi, “17 Mayıs tarihinden itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde de vatandaşlarımızın maske, temizlik ve mesafe kurallarına azami derecede uymaları hepimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu dönemde aşılamanın da devam etmesi ile birlikte millet olarak bu musibetin hakkından geleceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.