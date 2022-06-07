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Çorum’da keneden 1 kişi daha öldü

Çorum’un Uğurludağ ilçesine bağlı Küçük Erikli köyünde, kene ısırması sonucu hastaneye giden Ergülü Aksungur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık 07.06.2022, 12:54
Çorum’da keneden 1 kişi daha öldü

Çorum’un Uğurludağ ilçesine bağlı Küçük Erikli köyünde, kene ısırması sonucu hastaneye giden Ergülü Aksungur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Uğurludağ’ın Küçük Erikli köyünde yaşayan 72 yaşındaki Ergülü Aksungur’u iki kene birden ısırdı. Kendi imkânlarıyla keneleri çıkaran Aksungur, torununu askere uğurlamak için gittiği Ankara’da fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ergülü Aksungur’un cenazesinin bugün Uğurludağ’ın Küçük Erikli köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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