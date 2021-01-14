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Çorum’da aşılama çalışmaları başladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı vermesinin ardından Çorum’da aşılama çalışmaları başladı.

Sağlık 14.01.2021, 14:40
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Çorum’da aşılama çalışmaları başladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı vermesinin ardından Çorum’da aşılama çalışmaları başladı.

Aşılama çalışmaları kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6, Bahçelievler Semt Polikliniğinde ise 14 olmak üzere toplam 20 aşı odası oluşturuldu. Günlük bin 900 aşının yapılacağı kentte, ilk doz aşı çalışmalarının 5 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gelerek Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş ile birlikte aşı yaptırdı. Aşı olan sağlık çalışanları, hiçbir şikayetlerinin olmadığını ve herhangi bir ağrı hissetmediklerini dile getirdi. Sağlık çalışanları, aşıların başlamasına rağmen maske, mesafe ve hijyen kuralının ihmal edilmemesini istedi. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, birlikte görev yaptığı sağlık çalışanının aşısını kendisi yaptı.

“Aylardır bu anı bekliyorduk”

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan, tarihi bir günü yaşadıklarını belirterek, “Aylardır bu anı bekliyorduk. Umarım beklediğimiz etkiyi alırız. Sağlık personeli bu dönemde çok sıkıntı çekti. Çok fazla sağlık çalışanımız enfekte oldu. Aşı çalışmaları sağlık çalışanlarından başladı. Hayırlı olsun. Aylardır beklediğimiz bir an. Bu süreci enfekte olmadan atlatan şanslı sağlık çalışanlarındanım. Umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak” dedi.

“Aşı gelsin hastane koridorunun ortasında ilk aşı ben yaptıracağım dedim”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, 10 aydır tüm çalışanlarının yoğun bir süreç yaşadığını, hep birlikte bu hastalıkla savaştıklarını ve zor günler yaşadıklarını söyledi.

Ekim ayında vaka sayılarının artmasıyla hasta kayıplarının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çelikbaş, birçok sağlık çalışanının da korona virüse yakalandığını ve zor günler yaşadıklarının altını çizdi. İkinci tedbir dönemiyle birlikte serviste yatan, yoğun bakım da yatan hasta sayısı ile poliklinik sayısında düşüş olduğunu anlatan Çelikbaş, “Pandemi döneminde enfekte olmadım. Hasta olsaydım çok zor atlatırdım. Aşıyı dört gözle bekledim. Korona virüs aşısıyla ilgili sürekli sorularla karşılaştım. Medyada yapılan tartışmalar insanların kafasında çok fazla soru işaretlerine neden oldu. Ama her sorulduğunda aşı gelsin hastane koridorunun ortasında ilk aşı ben yaptıracağım demiştim. Gerçekten de bugüne ulaşmamız çok sevindirici. Sağlık çalışanlarından aşılanmaya başlanması çok sevindirici. Sağlık çalışanları ciddi şekilde enfekte oldu. Hayatını kaybedenler oldu. Bundan sonraki süreçte içimiz biraz daha rahatlayacak. Aşı olmamız veya olmamamız maskeleri indirmemizi sağlamayacak. Hasta olup ikinci kez hasta olanlar var. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız. Ondan belki sonra koruyucu antikor düzeyine ulaşabileceğiz. Süreç bitene kadar hiçbirimiz zannetmeyin ki aşı olsanız da maskeleri çıkarabileceksiniz” diye konuştu.

“Aşı olsak da maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmemek zorundayız”

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da, bugünleri görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Aşının yüzde 50’nin üzerinde koruyucu etkisi var. Çok şükür bugünleri gördük. Tüm sağlık çalışanların imdadına yetişti. Rahatladık diye düşünüyorum. Ama aşıya güvenerek maske, mesafe ve hijyen kuralını ihmal etmemek zorundayız. Toplum olarak aşıyla birlikte ufukta bir ışık gördük. Herkese sağlıklı günler diliyorum. 9 bin 500 aşı geldi. Aşıların büyük kısmı sağlıkçılara yapılacak. 6 bin 500, 7 bin civarında sağlık çalışanımız var. Aşı sıkıntımız yok. 28 gün sonra ikinci doz olacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

“İlk doz aşı çalışmaları 5 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastanelerinde 6, Bahçelievler Semt Polikliniği’nde 14 olmak üzere 20 tane aşı odası oluşturduklarını açıklayarak şu şekilde konuştu:

“Aşılama çalışmaları başladı. Günlük ortalama bin 900 personelimize aşı yapacağız. İlerleyen günlerde bu sayı artırılabilir. Tüm aşılamalar MHRS üzerinden yapılıyor. Herhangi bir problem yok. 4-5 gün içerisinde tüm sağlık çalışanlarının aşılarını tamamlamayı planlıyoruz”
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