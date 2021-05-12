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CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu.

Sağlık 12.05.2021, 12:07
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu.

Çin’den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.

Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.
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