banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Azerbaycan’da son 24 saatte 391 kişide Covid-19 tespit edildi
Azerbaycan’da son 24 saatte 391 kişide Covid-19 tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Aydın'da üretti, tanesini 15 liraya satıyor
Aydın'da üretti, tanesini 15 liraya satıyor
Karadeniz'in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce
Karadeniz'in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce

Corona virüsü salgınında rekor üstüne rekor

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 15.1 milyonu geçerken dünyanın farklı bölgelerinden de vaka ve ölüm sayısındaki artış rekor seviyelere çıktı... Hindistan, Avustralya ve Arjantin başta olmak üzere birçok ülkede tarihi rekorlar kırılırken salgının merkez üssü olan ABD'de de en çok vakanın görüldüğü bölge değişti. Türkiye'de de dün açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde vaka sayısı 928 arttı.

Sağlık 22.07.2020, 16:40
7
Corona virüsü salgınında rekor üstüne rekor

Corona virüsü salgınında psikolojik sınır olan 15 milyon vaka sayısı geçildi ve bugün bu sayı artmaya devam ediyor… Resmi verilere göre dünya çapındaki corona virüsü vaka sayısı 15 milyonu geçerken dünya çapında Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 620 bini geçti.

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede işletmeler tekrar açılmaya ve normalleşme süreci başlarken birçok ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Başta dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip ülkesi Hindistan olmak üzere hem Güney Amerika ülkelerinde hem de salgının yeniden patlak verdiği Avustralya’nın Victoria eyaletinde vaka sayısında büyük bir artış yaşandı.

HİNDİSTAN’DA TARİHİ REKOR
1.3 milyardan fazla insanın yaşadığı Hindistan’da Aile ve Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı. Salgına erken müdahale ettikten sonra yasakları gevşeten ve hem hasta hem de ölüm bazında çok ciddi bir artış yaşayan Hindistan’da Covid-19 vaka sayısında rekor kırıldı.

Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 37.724 olarak duyuruldu ve bu sayının ülke tarihindeki en yüksek günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi. Resmi verilere ülkedeki corona virüsü vaka sayısı 1.192.915’e çıktı. Hindistan böylelikle en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olma konumunu da sürdürdü.

Öte yandan ülkede son 24 saat içinde 684 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28.732 olarak kayıtlara geçti.

EYALETTEKİ ARTIŞ DURMUYOR
Avustralya’da salgının yeniden artış gösterdiği ve önlemlere rağmen durdurulamadığı Victoria eyaleti ile ilgili güncel veriler açıklandı. Yapılan açıklamada sadece Victoria eyaletinde son 24 saat içerisinde 484 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Melbourne’ün de bulunduğu eyalette vaka sayısındaki artış nedeniyle 6 haftalık sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Henüz 2 haftadır karantinada olan Avustralyalılarda bu önleme rağmen sayının artması panik yarattı. Uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında insanların sadece işe gitmesine, gıda almasına ya da spor yapmasına izin verilmişti.

ARJANTİN’DE EN YÜKSEK ARTIŞ
Güney Amerika ülkesi Arjantin’de de en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı… Arjantin Savunma Bakanlığı, sadece salı günü toplam 5.344 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Güncel verilere göre ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısı 136.118’e çıktı.

Öte yandan son 24 saat içerisinde 117 insanın öldüğü belirtildi. Arjantin’de corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 2.490’a çıkarken yetkililer, vakaların yüzde 90’ının Buenos Aires ve çevresinde tespit edildiğini duyurdu.

TÜRKİYE’DE 928 YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde corona virüsü salgınından kaynaklanan yeni ölü ve vaka sayısını açıkladı. Tabloya göre, bir gün içinde 928 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 221.500'e yükseldi. Bugün 18 insanın yaşamını yitirmesiyle birlikte vefat edenlerin sayısı 5.526 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 42.846 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 359.627’ye ulaştığı ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının da bin 9 artarak 204.011’e yükseldiği açıklandı. Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 246, entübe hasta sayısının da 379 olduğu belirtildi.

GÜNLÜK ÖLÜM: 1056
Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de de vaka ve ölüm sayısındaki artış sürüyor… Johns Hopkins Üniversitesi’nin resmi kaynaklardan aldığı verilere göre ülkede son 24 saat içerisinde 1056 insanın corona virüsünden yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bu sayı 7 Temmuz’daki 1.195 günlük ölümden sonra en yüksek ikinci veri olarak kayıtlara geçti. Öte yandan yetkililer günün son saatlerindeki ölüm sayısının kayıtlara geçmediğini duyurdu.

Öte yandan ABD’deki vaka sayısının en çok görüldüğü eyalet California oldu… Resmi verilere göre California, son 24 saatte yaşanan artış ile birlikte New York’u geride bıraktı. Resmi verilere göre California’da toplam 409.305 vaka varken, New York’ta bu sayı 408.181 seviyesinde.

DSÖ’DEN KORKUTAN UYARI
Öte yandan Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, salgının yeniden artış göstermesiyle ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. DSÖ’nün acil durum programından sorumlu ismi Mike Ryan, “Avrupa’nın güneyi ve Balkanlar’daki vaka sayısındaki korkutan artış devam ediyor. Açıkçası Amerika yani kuzey, orta ve güney bölgeleri salgının merkez üssü. Fakat Afrika’da da hastalığın hız kazanmaya başladığını görüyoruz” dedi.

Ryan, “Ayrıca Avrupa’da ve özellikle Avrupa’nın batısında hastalık kontrol altına alınsa da Avrupa’nın güneyinde ve Balkanlar’da korkutan bir trend devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa henüz salgından kurtulmadı. Bunun için sürekli olarak dikkatli olmalıyız” dedi.

#korona #covid #vaka
Yorumlar (0)
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 22 Temmuz 2020
İmsak 03:54
Güneş 05:44
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:37
Yatsı 22:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 36 42
15. Brighton 37 38
16. West Ham 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25