Corona virüsü salgınında rekor üstüne rekor

Corona virüsü salgınında psikolojik sınır olan 15 milyon vaka sayısı geçildi ve bugün bu sayı artmaya devam ediyor… Resmi verilere göre dünya çapındaki corona virüsü vaka sayısı 15 milyonu geçerken dünya çapında Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 620 bini geçti.

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede işletmeler tekrar açılmaya ve normalleşme süreci başlarken birçok ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Başta dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip ülkesi Hindistan olmak üzere hem Güney Amerika ülkelerinde hem de salgının yeniden patlak verdiği Avustralya’nın Victoria eyaletinde vaka sayısında büyük bir artış yaşandı.

HİNDİSTAN’DA TARİHİ REKOR

1.3 milyardan fazla insanın yaşadığı Hindistan’da Aile ve Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı. Salgına erken müdahale ettikten sonra yasakları gevşeten ve hem hasta hem de ölüm bazında çok ciddi bir artış yaşayan Hindistan’da Covid-19 vaka sayısında rekor kırıldı.

Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 37.724 olarak duyuruldu ve bu sayının ülke tarihindeki en yüksek günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi. Resmi verilere ülkedeki corona virüsü vaka sayısı 1.192.915’e çıktı. Hindistan böylelikle en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olma konumunu da sürdürdü.

Öte yandan ülkede son 24 saat içinde 684 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28.732 olarak kayıtlara geçti.

EYALETTEKİ ARTIŞ DURMUYOR

Avustralya’da salgının yeniden artış gösterdiği ve önlemlere rağmen durdurulamadığı Victoria eyaleti ile ilgili güncel veriler açıklandı. Yapılan açıklamada sadece Victoria eyaletinde son 24 saat içerisinde 484 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Melbourne’ün de bulunduğu eyalette vaka sayısındaki artış nedeniyle 6 haftalık sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Henüz 2 haftadır karantinada olan Avustralyalılarda bu önleme rağmen sayının artması panik yarattı. Uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında insanların sadece işe gitmesine, gıda almasına ya da spor yapmasına izin verilmişti.

ARJANTİN’DE EN YÜKSEK ARTIŞ

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de de en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı… Arjantin Savunma Bakanlığı, sadece salı günü toplam 5.344 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Güncel verilere göre ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısı 136.118’e çıktı.

Öte yandan son 24 saat içerisinde 117 insanın öldüğü belirtildi. Arjantin’de corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 2.490’a çıkarken yetkililer, vakaların yüzde 90’ının Buenos Aires ve çevresinde tespit edildiğini duyurdu.

TÜRKİYE’DE 928 YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde corona virüsü salgınından kaynaklanan yeni ölü ve vaka sayısını açıkladı. Tabloya göre, bir gün içinde 928 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 221.500'e yükseldi. Bugün 18 insanın yaşamını yitirmesiyle birlikte vefat edenlerin sayısı 5.526 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 42.846 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 359.627’ye ulaştığı ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının da bin 9 artarak 204.011’e yükseldiği açıklandı. Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 246, entübe hasta sayısının da 379 olduğu belirtildi.

GÜNLÜK ÖLÜM: 1056

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de de vaka ve ölüm sayısındaki artış sürüyor… Johns Hopkins Üniversitesi’nin resmi kaynaklardan aldığı verilere göre ülkede son 24 saat içerisinde 1056 insanın corona virüsünden yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bu sayı 7 Temmuz’daki 1.195 günlük ölümden sonra en yüksek ikinci veri olarak kayıtlara geçti. Öte yandan yetkililer günün son saatlerindeki ölüm sayısının kayıtlara geçmediğini duyurdu.

Öte yandan ABD’deki vaka sayısının en çok görüldüğü eyalet California oldu… Resmi verilere göre California, son 24 saatte yaşanan artış ile birlikte New York’u geride bıraktı. Resmi verilere göre California’da toplam 409.305 vaka varken, New York’ta bu sayı 408.181 seviyesinde.

DSÖ’DEN KORKUTAN UYARI

Öte yandan Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, salgının yeniden artış göstermesiyle ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. DSÖ’nün acil durum programından sorumlu ismi Mike Ryan, “Avrupa’nın güneyi ve Balkanlar’daki vaka sayısındaki korkutan artış devam ediyor. Açıkçası Amerika yani kuzey, orta ve güney bölgeleri salgının merkez üssü. Fakat Afrika’da da hastalığın hız kazanmaya başladığını görüyoruz” dedi.

Ryan, “Ayrıca Avrupa’da ve özellikle Avrupa’nın batısında hastalık kontrol altına alınsa da Avrupa’nın güneyinde ve Balkanlar’da korkutan bir trend devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa henüz salgından kurtulmadı. Bunun için sürekli olarak dikkatli olmalıyız” dedi.