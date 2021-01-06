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Corona virüs mutasyonu yaş gruplarını hangi oranda etkiliyor?

Pandeminin birinci yılının geçmesinin ardından geçtiğimiz ay tespit edilen ve B.1.1.7 adı verilen corona virüs mutasyonu ile ilgili İngiltere’de bir araştırma yayınlandı. Araştırmada virüsten en çok yeni doğan ila 9 yaş grubu etkilenirken yeni corona virüs mutasyonu 20 ila 29 yaş grubu arası ile 50 yaş üstü kişilerde diğer yaş gruplarına göre daha az etkili olduğu belirtildi.

Sağlık 06.01.2021, 12:25
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Corona virüs mutasyonu yaş gruplarını hangi oranda etkiliyor?

İngiltere’de Eylül başında ortaya çıkan ve Public Health England tarafından Variant of Concern 202012/01 olarak adlandırılan corona virüs mutasyonu B.1.1.7 ile ilgili bir araştırma yayınlandı.

Imperial College London tarafından yayınlanan araştırmada corona virüs mutasyonunun en çok hangi yaş gruplarını etkilediği belirlendi.

EN ÇOK ETKİLENEN 0 İLA 9 YAŞ ARASI

Corona virüsten en az etkilenen grup olan ve diğer yaş gruplarına göre daha az corona virüs vakası bildiren yaş aralığı olan 0 ila 9 yaş grubu, corona virüs mutasyonu vakalarından en çok etkilenen yaş grubu oldu. Eylül ayından bu yana İngiltere’de çıkan vakaların yaklaşık yüzde 6’sı 0-9 yaş grubu arasında olurken bu yaş grubunda gerçekleşen her 100 corona virüs vakasından 54’ünün corona virüs mutasyonuyla enfekte olduğu belirtildi.

9 - 19 YAŞ GRUBU HEM EN ÇOK VAKA, HEM EN ÇOK MUTASYON

Eylül ayından bu yana baz alınan araştırmada, İngiltere’de ortaya çıkan vakalarda en çok 9 ila 19 yaş arası gençler etkilendi. Toplam vakaların yüzde 17’sini oluşturan 9 ila 19 yaş grubunda corona virüse yakalanan kişiler bütün mutasyon vakalarının yüzde 20’sini oluşturken 9 ila 19 yaş grubu arasında corona virüse yakalanan her 100 kişiden 52’si corona virüs mutasyonu taşıyor.

40-49 YAŞ GRUBU EN ÇOK ETKİLENEN ÜÇÜNCÜ

19 yaş altı gençlerde daha çok etkili olduğu açıklanan corona virüs mutasyonundan en çok etkilenen üçüncü yaş grubu 40 ila 49 arası oldu. Bu yaş grubunda corona virüse yakalanan her 100 kişiden 51’i corona virüs mutasyonu taşırken 40-49 yaş grubu toplam vaka sayısında da 9-19 yaş grubunun ardından ikinci sırada yer aldı.

MUTASYONDAN EN AZ ETKİLENEN 70-79 YAŞ GRUBU

Pandeminin başından bu yana corona virüsten en çok etkilenen yaş grubu olarak kabul edilen 70-79 yaş grubu corona virüs mutasyonundan en az etkilenen grup olarak dikkat çekti. Eylül ayından bu yana gerçekleşen vakaların yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturan yaş grubunda corona virüse yakalanan 100 kişiden 43’ünde corona virüs mutasyonu tespit edildi.

EN AKTİF YAŞ GRUBU YÜZDE 47 ETKİLENDİ

Çoğunlukla üniversite öğrencilerinin ve iş hayatına yeni girmiş kişilerin oluşturduğu 20-29 yaş grubunda corona virüs vakaları yüzde 17’lik kısmı oluştururken bu yüzde 17’lik kısmın yüzde 47’sinde corona virüs mutasyonuna rastlandı.

50 YAŞ ÜSTÜ DAHA AZ ETKİLENİYOR

Eylülden bu yana kaydedilen corona virüs vakalarında düşüş gözlenen 50 yaş üstü kişilerde yapılan araştırmaya göre mutasyon da diğer yaş gruplarına göre daha az etkili olduğu belirtildi. 50-59 yaş grubu arasında toplam vakaların yüzde 15’i görülürken bu yaş grubunda ise yüzde 45 oranında B.1.1.7 mutasyonu tespit edildi.

60-69 yaş grubunda ise toplam vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlenirken bu yaş grubunun toplam vakalardaki payı yüzde 7’ye indi. Yüzde 7’lik grubun yüzde 44’ünde corona virüs mutasyonu görülürken 50 yaş üstü bireylerde mutasyon görülme oranı diğer yaş gruplarına oranla daha az olduğu tespit edildi.

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