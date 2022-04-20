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Cora, şehir hastanesiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Akyazı mevkiinde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında kamu imkânları ile yapılacak 900 yataklı şehir hastanesinin yapımı sürüyor. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, hastanenin yapımının risk oluşturmayacak bir şekilde gerçekleşeceğini kaydederek tamamlandığında bölge sağlık turizmine de önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Sağlık 20.04.2022, 10:13
Cora, şehir hastanesiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Akyazı mevkiinde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında kamu imkânları ile yapılacak 900 yataklı şehir hastanesinin yapımı sürüyor. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, hastanenin yapımının risk oluşturmayacak bir şekilde gerçekleşeceğini kaydederek tamamlandığında bölge sağlık turizmine de önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Hastanenin yapılacağı yere karşı çıkanların olduğunu hatırlatan Cora, ”Akyazı stadının bulunduğu yere de karşı çıkanlar oldu. Şimdi aynı kesim Akyazı Stadındaki memnuniyeti bir taraftan ifade ederken yine bir taraftan Akyazı Stadını korumak adına mevcut yerin yanında şehir hastanesi yapılmasına da itirazlar yükseliyor” dedi.

Tartışmaları olağan bulduğunu ancak herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde bir inşaat süreci gerçekleşeceğini kaydeden Cora, Trabzon’un coğrafi şartları bakımından büyük yatırımları kısa sürede kazandırmanın önünde engel oluşturduğunu belirtti.

Cora, “Trabzon’un topografyası, coğrafyası tabi ki böyle büyük bir yatırımları kısa bir sürede kazandırmanın önünde engel oluşturuyor. Yeni alanlar arsalar üretmek gerekiyor. Akyazı’nın bulunduğu alanı arsa olarak ürettiğimizde asasında çok karşı çıkanlar oldu. Akyazı stadının bulunduğu yere de karşı çıkanlar oldu. Şimdi aynı kesim Akyazı stadındaki memnuniyeti bir taraftan ifade ederken yine bir taraftan Akyası stadını korumak adına mevcut yerin yanında şehir hastanesi yapılmasına da itirazlar yükseliyor. Şehir hastanesi bölgenin sağlık merkezi olacaktır ve sağlık turizmine katkı sağlayacaktır. Karadeniz bölgesindeki hastaların Ankara, İstanbul’a gitmesinin önüne geçecek dev bir yatırım 900 yatak kapasiteli bir hastanedir. Pandemi sürecinde gördük ki şehir hastaneleri çok büyük bir elzemdir. Yoğun bakım ünitesi, yatak ihtiyacı, yoğun bakım yatağı ihtiyacını hissetmeyeceğimiz zaruri durumlarda tedbir olacak bir projedir. Bu önemli büyük bir yatırımdır dev bir eserdir. Bunun en doğru yeri şu anda baktığımızda mevcut Akyazı Spor Kompleksinin bulunduğu alandır. Tabi ki teknik olarak fore kazık çalışmaları yapılıyor, jeolojik etütler yapılıyor buna göre hamleler yapılıyor. Şu anda yüksek teknolojiyle beraber bu tip durumlar çok rahatlıkla aşılabiliyor. Elbette bazen yapılan yatırımın zamanla yerine oturması yerleşmesi normal zeminde bile süreyi içeriyor” diye konuştu.

"Herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde bir inşaat süreci gerçekleşecektir"

İnşaatın risk oluşturmayacak şekilde gerçekleşeceğini ifade eden Cora, “Böyle durumlarda da tartışılması olağan buluyorum. Ama sonuç olarak herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde bir inşaat süreci gerçekleşecektir. Kaşüstü hastanesi taşınmayacak onun planlamasını yapıyoruz. Şu anda bütün sağlık tesislerimizi yine aktif bir şekilde değerlendireceğiz. Şu anda en ciddi düşündüğümüz kemik Hastanesinin taşınma durumu söz konusu. Kemik Hastanesini taşıdığımız zaman mevcut oradaki hastaneyi de yine sağlık kuruluşu olarak değerlendireceğiz. Sağlık artık çok genişledi çok farklı branşlar var. Dolayısıyla daha çok tesislere ihtiyacımız vardır. Mevcut hastaneyi yaptığımız zaman diğer hastaneleri atıl durumda bırakmayacağız” dedi.

Öte yandan hastane inşası kapsamında deniz dolgusuna 4 bin 416 fore kazık çakılması işlemi büyük ölçüde tamamlanırken, hastane inşaatı da yükselmeye başladı. Hastanenin betonarme kısmının Ağustos ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Temeli geçtiğimiz yıl atılan Trabzon Şehir Hastanesi‘nin 2023 yılı ortalarında tamamlanması planlanırken, toplam 900 nitelikli yatak sayısının gerekli görülmesi halinde artabileceği belirtildi.

Şehir Hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak. Şehir hastanesinin tamamlanması ile il merkezindeki Kemik Hastanesi, Ahi Evren Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Numune Kampüsü burada toplanacak.

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