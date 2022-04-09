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Çöl tozunda çocuk uyarısı: "Akciğerdeki harabiyet daha büyük olabiliyor"

Türkiye’ye son günlerde Suriye üzerinden gelen çöl tozlarının etkilerine karşı vatandaşları uyaran Uzm. Dr. Özlem Ceyran, “Çocuklarda akciğerdeki harabiyet daha büyük olabilir. Çöl tozları özellikle kronik akciğer hastalığı olan KOAH’lı, astımlı hastalarımızda çok büyük problem teşkil ediyor. Nefes darlığının artışına, hastada yoğun bakım yatışı, ölüme kadar giden tablolara sebep oluyor” dedi.

Sağlık 09.04.2022, 10:31
Çöl tozunda çocuk uyarısı: "Akciğerdeki harabiyet daha büyük olabiliyor"

Türkiye’ye son günlerde Suriye üzerinden gelen çöl tozlarının etkilerine karşı vatandaşları uyaran Uzm. Dr. Özlem Ceyran, “Çocuklarda akciğerdeki harabiyet daha büyük olabilir. Çöl tozları özellikle kronik akciğer hastalığı olan KOAH’lı, astımlı hastalarımızda çok büyük problem teşkil ediyor. Nefes darlığının artışına, hastada yoğun bakım yatışı, ölüme kadar giden tablolara sebep oluyor” dedi.

Türkiye’ye son günlerde Suriye üzerinden gelen çöl tozları birçok kenti etkilerken uzmanlar uyarıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını da kaplayan çöl tozlarıyla ilgili konuşan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Özlem Ceyran, tozun vatandaşlar üzerinde oluşturabileceği etkilere ilişkin bilgi verdi.

“Çok gerekli değilse dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz”

Çöl tozunun etkilerine karşı vatandaşları gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyaran Uzm. Dr. Özlem Ceyran, “Çöl tozları özellikle bizim kronik akciğer hastalığı olan KOAH’lı, astımlı hastalarımızda çok büyük problem teşkil ediyor. Bu tozların taşıdığı inorganik bileşikler, bakteriler, mantarlar, küfler, hastaların semptomlarının artmasına hatta hastaneye yatışına kadar varan olaylara sebep oluyor. Bunun için bu hastalarımızın bu dönemde mutlaka kendilerine dikkat etmeleri, korumaları, ilaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca çok gerekli değilse dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. Evdelerse kapı ve pencereleri kapalı tutup tozun içeri girişini engellemeleri gerekiyor. Eğer mutlaka dışarı çıkacaklarsa o zamanda koruyuculuğu yüksek maskeleri kullanmaları, soludukları toz oranını o şekilde minimuma indirmeleri gerekiyor” dedi.

“Ölüme kadar giden tablolara neden olduğu biliniyor”

Çöl tozlarının solunumsal rahatsızlıkları olan hastaların durumunda kötüleşmeye, ölüme kadar giden süreçlere yol açtığını anlatan Uzm. Dr. Ceyran şöyle konuştu: “Alerjik astımı olan hastalarda alerjik semptomların artışlarına sebep oluyor. Yine aynı şekilde alerjik astım ve KOAH hastalarında nefes darlığının artışına, akciğer enfeksiyonlarına, hastane yatışlarına hatta ölüme kadar giden tablolara neden olduğu biliniyor. Bu partiküllerde birtakım bakterilerde taşınıyor bu hastaların zaten solunum fonksiyon kapasiteleri düşük olduğu için herhangi bir akciğer enfeksiyonunda bu kapasite daha da düşüyor. Hastada yoğun bakım yatışı veya ölüme kadar giden tablolara sebep oluyor. Sadece kurşun değil aynı zamanda demir, alüminyum, silika partikülleri hepsi aynı şekilde bu toz zerrecikleriyle taşınıyor. Vücutta hem beyin hem akciğer fonksiyonları birçok şeyi etkileyebiliyor o yüzden en iyisi maruz kalmamak. Hastaların ilaçlarını çok düzenli kullanmaları gerekiyor herhangi bir şekilde semptomlarında bir artış fark ederlerse belki ilaç dozlarının yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Onun dışında da en önemlisi maske ve evde olmak. Kronik solunum problemi olan hastalar, kardiyovasküler hastalığı olanlar, aynı zamanda çocuklarda da ciddi problemlere sebep oluyor. Bizim açımızdan en önemlisi astım ve KOAH hastalığı olanlar en çok sorunu biz onlarda görüyoruz”

“Çocuklarda akciğerdeki harabiyet daha büyük olabilir”

Çöl tozunun çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin konuşan Uzm. Dr. Ceyran, “Solunum yolları çok iyi gelişmediği için, akciğer gelişimi daha az olduğu için akciğerdeki harabiyet daha büyük olabilir. O yüzden çocukları da mümkün olduğunda dışarıya çıkarmamak, evde bulunmak en mantıklısı. Özellikle nefes darlığı, hırıltılı, hışırtılı solunum bu tür şikayetler olursa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvursunlar. Alerjik astımı olanlarda alerjenlerde taşındığı için bu partiküllerle alerjik şikayetleri artabilir. Ek ilaç eklemek gerekebilir” ifadelerini kullandı.

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