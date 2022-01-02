Çoklu ağrı çeken hasta, Radyofrekans Tedavisi ile sağlığına kavuştu

Belden başlayarak bacağına yayılan ağrı şikayetiyle hekime başvuran Emine Gürkan, Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Ercan Gürses tarafından gerçekleştirilen Radyofrekans Tedavisi ile ağrılarından kurtuldu.

Radyofrekans tedavisinin birçok ağrı şikayetinin çözümünde etkili sonuç veren non-invaziv bir yöntem olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan Gürses, kendilerine başvuran Emine Gürkan’a gerekli tetkikleri yaptıktan sonra radyofrekans tedavisi uygulamaya karar verdiklerini söyledi. Hastanın belden başlayarak kalça ve bacak boyunca devam eden ağrıları olduğunu, ayrıca diz ağrısı nedeniyle de sıkıntı yaşadığını anlatan Prof. Dr. Gürses, “Muayenesi boyunca yapılan tetkikler sonucunda hastanın omurga kemiklerinde, sinirlerin geçtiği kanallarda kireçlenme ve daralmaya bağlı sinir sıkışması ve buna bağlı olarak ağrılar gördük. Yine kalçada leğen kemiği ile kuyruk sokumu birleşimini sağlayan eklemde dejenerasyon vardı ve ağrıların nedeni de buydu. Dizdeki ağrı da evre 1-2 kireçlenmeye bağlıydı. Bu hastanın tedavisini kombine olarak ayarladık, bütün ağrılarına yönelik tedaviyi tek bir seansta gerçekleştirdik. Bunun için de radyofrekans tedavisi yaptık. Omurilik kemikleri arasında, omurilik kemikleri arasından çıkan sinirlerin geçtiği kanallara özel iğnelerle girerek frekans uyguladık” dedi.

Dr. Gürses: ”Tedaviyi tek bir seansa sığdırdık"

Radyofrekans tedavisinin aslında sinirleri yakmayan, dokulara zarar vermeyen bir tedavi olduğunu vurgulayan Dr. Gürses, “İğnelerin çevresinde oluşturduğu manyetik alanlar sinirdeki ağrıyı ortadan kaldırmada etkili oluyor. Aynı yöntem sayesinde sinirlerin sıkıştığı kanallarda yüzde 10-15’lik bir rahatlama sağlayarak hastaların ağrıları ortadan kaldırılıyor. Son olarak hastamıza diz ekleminde kireçlenmeye bağlı ağrılar için geniküler sinir dediğimiz diz ekleminin ağrı duyusunu taşıyan sinirler için radyofrekans işlemini uyguladık. Bu tip yakınmaların hepsinin bir olduğu hastalar nadir görülür. Ama hastamızda tüm yakınmaların hepsi bir aradaydı. Biz de bunun için tüm tedaviyi tek bir seansa sığdırdık. Hastamız da büyük bir sabırla bize destek oldu” diye konuştu.

“Radyofrekans tedavisi ile tüm ağrılarım geçti”

Ameliyathane koşullarında gerçekleştirilen tedavi sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirten Emine Gürkan, “İşlem sırasında acı veya ağrım olmadı. Radyofrekans tedavisinin ardından da tüm ağrılarım geçti. Hocama teşekkür ediyorum” diye konuştu.