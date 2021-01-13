Coğrafi şartlarının en zor olduğu bölgede görev yapıyorlar

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopter 2020 yılında 201 hasta için havalanarak ilk tedavilerinin ardından çeşitli hastanelere naklini sağladı. Türkiye’de en çok hava ambulansı, Doğu Karadeniz Bölgesinde kullanıldığı belirtilirken Hava 61 Helikopter Ambulansı bölgenin zor coğrafi şartlarına rağmen hizmet vermeye çalışıyor.

Trabzon’da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans, Trabzon’un yanı sıra zaman zaman bölgeye yakın olan diğer illere de hizmet verirken en yoğun dönemini yaz mevsiminde yaşıyor.

Hava 61 Helikopter 2019 yılında 255 hasta için havalanırken, 2020 yılında ise 201 hasta için havalanarak hizmet verdi.

Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, Hava 61 Helikopter ambulansın bölgenin zor coğrafi şartlarına rağmen hizmet vermeye çalıştığını belirterek Türkiye’de en çok kullanan bölgelerin başında geldiklerini söyledi.

Usta, “Hava ambulansını Türkiye’de en çok kullanan bölgelerin başında geliyoruz. O anlamda ekibimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Özverili hizmet veriyorlar. Zaman zaman riske girerek hizmeti yürütmeye gayret ediyorlar. Çok sıkı eleyip sıkı dokuyorlar. Meteorolojiden iklim koşullarını alıyorlar, kendi teknik donanımlarını çok ciddi şekilde kontrol ediyorlar, uygunluklarını aldıktan sonra yola çıkıyorlar. Dolayısıyla o anlamda şükürler olsun bir sıkıntı yaşamadık. Bölgemizdeki iklim koşulları sıkıntılı olmasına rağmen hizmet vermeye çalışıyorlar. Geçen yıl ilimizde 201 vakaya hizmet verildi. Uçuş saatimiz oldukça iyi durumda. Yani biz gerektiği zaman helikopteri kullanabiliyoruz” dedi.