Çocukluğundan itibaren çektiği ağrılardan 1 saatte kurtuldu

Çocukluğundan itibaren mide ağrısı ve halsizlik şikayeti çeken hasta gezmediği hastane kalmamış bir türlü teşhis konulamamıştı. Hasta aradığı şifayı Bursa Hayat Hastanesi’nde buldu.

Bursa’da yaşayan Muharrem Şentürk, çocukluğundan itibaren karın ağrısı, halsiz ve iştahsızlık problemi çekiyordu. Bu rahatsızlıkları için gitmediği hastane kalmayan hastaya gittiği tüm hastanelerde teşhis koyamadı. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Bursa Hayat Hastanesi’ne giden Şentürk, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Sami Evirgen’e muayene oldu ve kendisini aynı hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Kayaoğlu’na yönlendirdi. Hemen tedavisine başlanan hasta yapılan kapalı sistem başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kısa sürede kavuştu. Artık karın ağrısı şikayetleri olmayan ve kilo alabilen hasta daha kaliteli bir hayat yaşamasına vesile olan hastane ve doktorlarına teşekkür etti.

Hastaya yaptığı tedavi hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Kayaoğlu, "Vücudumuzda karın boşluğu ile göğüs boşluğumuzu ayıran ve soluk almamıza yardımcı olan diyafragma denilen bir yapı var. Bu zarın arkada omurlarımıza birleştiği bir alanı var median arcuat ligament, dediğimiz kısmı burası aort dediğimiz vücudun en büyük damarı bu zarın altından geçerken büyükçe bir dal veriyor bu dal daha sonra karaciğer ve midenin bir kısmına ve dalağa beslenen arterlere ayrılıyor. Median arcuat ligament, kök dala yani truncus arteriosusa baskı yaparsa karın içindeki organların kanlanması bozuluyor ve bir miktar iskemiye yol açıyor. Birde bunun çevresinde sinirler var bu sinirlere baskı yaparak bu sendroma yol açabiliyor. Aslında bası olan her hastada bu sendromla sonuçlanmıyor. Bası olan hasta sayısı biraz daha fazla onlar kendilerini bilmiyorlar, çok fazla ağrıları olanlar ve yemek yedikten sonra ağrılara bağlı kilo kayıplarının zaman zaman bulantı ve kusmaların olduğu hastalar çok daha ciddi hastalar. Yaşam kaliteleri düşüyor iş ve sosyal yaşamlarını etkiliyor. Bu çok sık görülen bir sendrom olmadığı için şüphelendikten sonra tomografi ve tomografi anjiyo gibi yöntemler kullanarak tanıyı ortaya çıkartıyoruz. Tanıyı kesinleştirdikten sonra tedavi için ameliyat gerekiyor. Biz bu ameliyatı kapalı yapıyoruz. Hastanın karnına küçük delikler açıp median arcuat ligamenti keserek serbest hale getiriyoruz. Bu ameliyattan sonra hastaların yaşam kalitesi artıyor. Son dönemde bu ameliyatı 3 hastaya gerçekleştirdik. Diğer bir hastamız ameliyattan sonraki bir ay içinde 8 kilo aldı " dedi.

Hastalığının teşhisi koyulup ameliyat olduktan sonra yaşam kalitesinin artığını ifade eden Muharrem Şentürk, "Ben çocukluğumdan itibaren bu ağrıları çekiyordum. Sürekli karnım ağrıyordu. Bu zamana kadar gitmediğim hastane kalmadı. Buralarda bana sürekli gastrit ve reflü tanıları konuluyordu. Verilen ilaçlarla bir kaç gün rahatlıyordum ama hiç bir şekilde yüzde yüz sonuç alamadım. Sabah kalktığımda ve yemek yediğim zaman hemen karnım ağrıyordu. Efor sarf edince nefes nefese kalıyordum. Bununla ilgili çok yere gittim hiçbir şey bulamıyorlardı. Daha sonra Hayat Hastanesi’nde başarılı bir şekilde ameliyat geçirdim. Hayat kalitem arttı, kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Kaybettiğim kiloları geri alıyorum. Artık efor sarf ettiğimde yorulmuyorum. Şuanda hiç bir zorluk yaşamıyorum. Bursa Hayat Hastanesi ve hocalarıma çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.