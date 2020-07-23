Çocukların sık sık hastalanmaması için ne yapılmalı?

Ebeveynler özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte çocuklarının sık sık hastalanmasından şikayet ediyor ve kreşe giden pek çok çocuk okulla ilk tanıştığında bir türlü hastalıklardan kurtulamıyor. Çocuklarının hastalıklardan gecesi gündüzü birbirine karışan aileler çözüm yolları arıyor. Ancak yetersiz ve dengesiz beslenen çocukların vücudu hastalıklara karşı daha dirençsiz olabiliyor. Çocuğunuzu bu hastalıklardan korumak için yeterli miktarda vitamin ve mineralleri almalı ve barsak mikrobiyatasının onu koruması için beslenmesinde özellikle probiyotik gıdalara yer verilmesi büyük önem taşıyor. Öyleyse çocuğunuzun sık sık hastalanmaması için ne yapılmalıdır? Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmek için nelerden kaçınılmalıdır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

SAĞLIKLI BESİNLERE AĞIRLIK VERİN

Çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan A, C, D ve B grubu vitaminleri yönünden zengin olan besinleri tüketmesini sağlarken kefir, az tuzlu turşu, ev yoğurdu gibi probiyotik ürünleri tüketimi arttırılmalıdır. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı v.b) , süt ve süt ürünleri, kuruyemişler, kuru baklagiller, pekmez ve kuru meyvelere beslenmesinde yer verilmesi gerekir.

Çocukların beslenme alışkanlıklarını bozan hazır gıdalar çocukların beslenmesini olumsuz etkiliyor. İçeriğindeki katkı maddeleri çocuğunuzun bağışıklık sistemi etkileyerek hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu nedenle çocuğunuzu olabildiğince hazır gıdalardan uzak tutarak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bozulmasına izin vermemelisiniz.

ABUR CUBUR VERMEKTEN VAZGEÇİN

Çocuğunuzun yemek yerine abur cubur yiyerek karnını doyurmasına izin vermeyin. Hamburger, patates kızartması, asitli içecekler ve bazı paketlenmiş gıdalardan uzak durun. Çocuklarınıza atıştırmalık hazırlarken cips yerine yoğurt veya kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar verebilirsiniz. Tatlı ihtiyacını karşılamak için hurma, meyve, çikolata topları, fındıklı cevizli kurabiyeler hazırlayarak tatlı ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

YETERİ KADAR UYUMASINI SAĞLAYIN

Çocuklarınızın geç saatlere oturmasına müsaade etmeyin. Onların sağlıklı gelişebilmeleri için bol miktarda uykuya ihtiyaçları vardır. Uyku yoksunluğu grip ve grip olma riskini arttırabilir ve hastalıklara karşı vücudunu savunmasız bir hale getirebilir.