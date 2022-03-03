banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İlker Başbuğ hakim karşısında!
İlker Başbuğ hakim karşısında!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında

Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu, skolyozun toplumun yüzde 2’lik bir kısmında görüldüğünü belirterek, çocuklarının sırtında çıkıklık, omuzda düşüklük ya da belinde şişlik gibi belirtiler gören ailelerin mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiğini söyledi.

Sağlık 03.03.2022, 13:55
Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu, skolyozun toplumun yüzde 2’lik bir kısmında görüldüğünü belirterek, çocuklarının sırtında çıkıklık, omuzda düşüklük ya da belinde şişlik gibi belirtiler gören ailelerin mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiğini söyledi.

Aydın’da yaşayan 12 yaşındaki Gökçe Uçar’ın sol omzunda beliren çıkıntı ve yaşadığı ağrılardan şüphelenen ailesi, kızlarını doktora götürdü. Yapılan tetkiklerde küçük kızın ergenliğe girmesi ve bir anda hızlı boy atmasıyla birlikte omurgasında S biçiminde eğrilik meydana geldiği ortaya çıktı. Füzyon denilen dondurma yöntemiyle ameliyat edilen Gökçe sağlığına kavuşurken, ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu, skolyozun toplumun yüzde 2’lik bir kısmında görüldüğünü belirterek, çocuklarının sırtında çıkıklık, omuzda düşüklük ya da belinde şişlik gibi belirtiler gören ailelerin mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Halk arasında omurga eğriliği olarak adlandırılan skolyoz, omurganın sırt ya da bel bölgelerinin yana doğru eğilmesi olarak tarif edilebiliyor. Doğumsal olabildiği gibi sonradan da gelişebilen ve kişinin hayat kalitesini ciddi anlamda düşüren skolyoza erken müdahale etmek de önem taşıyor.

“Tek elle bisiklet kullanmasına bağladık”

6’ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Gökçe Uçar da zaman zaman sırtında ağrı yaşıyordu. Dönem dönem ağrıları şiddetlenen küçük kızın sırtında bir eğrilik olduğunu ilk ablası fark etti. Babası Aytaç Uçar ise, kızının yaz günü çok fazla bisiklet kullandığını, çoğunlukla da tek elle kullanmasından kaynaklı bir durum olabileceğini düşünse de yapılan tetkiklerde durum farklı çıktı. Gökçe’nin omurgası oldukça eğriydi. Skolyoz derecesi düşük olan kişilerde daha çok egzersiz ve korse ile takibinin yapıldığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu, Gökçe’nin eğrilik derecesinin 60 derece olması nedeniyle ameliyat edilmesine karar verdi.

Ergenliğe giren ve hızla uzayan çocuklarda görülebiliyor

Ergenliğe yeni giren çocuklarda kemiklerin hızla büyüdüğünü ve hızlı bir boy atma sürecine girildiğini belirten Doç. Dr. Çobanoğlu, “Bu durumda bazen omurgalar eğri bir şekilde büyümeye başlıyor. Anne ve babalar çocuklarını genelde tek omzunda düşüklük, sırtında tümsek ya da belinde şişlik gibi şikayetlerle getiriyor. Bu durum omurganın yana doğru eğilmesinden ve kendi etrafında dönmesinden kaynaklanıyor. Bazen beden eğitimi dersinde üstlerini değiştirdikleri için çocukların arkadaşları da bu durumu fark edebiliyor. Kişinin yaşına göre farklı tedavi seçenekleri olabiliyor. Skolyozun derecesi düşük ve hastanın da yaşı küçükse korse ve fizik tedavi uygulanıyor. Skolyozun derecesi yüksek, eğrilik hızla ilerliyorsa ve kişi büyümesini tamamlamışsa o durumda cerrahi seçeneğini kullanıyoruz” diye konuştu.

Füzyon tekniği ile ameliyat edildi

Gökçe’nin ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu, hastanın yaşına göre farklı ameliyat teknikleri olduğunu ancak 10 yaşından önce omurgalara kaynaştırma ve dondurma da denilen füzyon ameliyatı yapmak istemediklerini belirterek, “Eğer hastalık erken dönemdeyse büyüme dostu yöntemleri tercih ederiz ancak artık büyüme potansiyeli azalmış ve yüksek skolyoz derecesi olan kişilerde füzyon tekniği evrensel bir yöntem. Biz de Gökçe’de bunu tercih ettik. Eğriliğin olduğu bölgedeki kemikleri kaynaştırıp tek kemik haline getiriyoruz. Kemik aşıları ile destekleyerek kemiklerin birbirine kaynamasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18