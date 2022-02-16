banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

ÇOCUKLARDA MİDE- BAĞIRSAK ŞİKAYETLERİ ROTAVİRÜS BELİRTİSİ OLABİLİR

Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen bir enfeksiyon türü olan rotavirüs, çocukluk döneminde, gastroenterit olarak bilinen şiddetli mide ve bağırsak iltihabı problemlerinin en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Bulaşıcılık özelliği olan rotavirüs, çocuklarda kusma, sıvı ve elektrolit kaybı, yüksek ateş gibi olumsuz durumlara yol açıyor ve çocuğun halsiz düşmesine neden oluyor. Rotavirüs ile mücadelede aşı uygulaması önemli yer tutuyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aycan Yıldız, çocuklarda rotavirüs ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sağlık 16.02.2022, 12:54
ÇOCUKLARDA MİDE- BAĞIRSAK ŞİKAYETLERİ ROTAVİRÜS BELİRTİSİ OLABİLİR

Temas yollarına dikkat!

Toplum içerisinde bulaşıcı enfeksiyonların yayılımı kolayca gerçekleşmektedir. Özellikle durumun bilincinde olmayan çocuklar için önlem alma noktasında görev ebeveynlere düşmektedir. Rotavirüs enfeksiyonu çeşitli yöntemlerle bulaşabilen bir virüs tipi olduğundan yeteri kadar önlem alınmaması durumlarında bulaş riski artmaktadır. Rotavirüsün en bilinen ve sık bulaşma şekli, temas yolu ile gerçekleşmektedir. Temas sonrası yıkanmayan ellerle, ağız çevresi ve göz çevresine dokunulması rotavirüsün bulaşmasına neden olmaktadır. Bazı durumlarda rotavirüs semptom göstermediğinden toplumda bulaş riskinin artmasına neden olabilmektedir.

Rotavirüs enfeksiyonunun en sık karşılaşılan bulaşma yolları şu şekilde sıralanabilir;

  • Hasta kişiye dokunma veya onunla el sıkışma gibi yakın temas,
  • Enfekte bir nesneye veya yüzeye dokunduktan sonra eller yıkanmadan ağıza, buruna ve gözlere dokunma,
  • Öksürme ve hapşırma ile ortaya çıkan partikülleri soluma,
  • Rotavirüs, enfekte bir hastanın dışkısı yoluyla dahi bulaş ortaya çıkabilmektedir.

Belirtilerde ateş ve kusma sıklıkla görülür

Bağışıklık sisteminin gelişim sürecinde olması ve virüslere karşı daha dayanıksız, güçsüz durumda bulunan çocuklar için rotavirüs, okul öncesi dönemde yakalanması kaçınılmaz bir enfeksiyon hastalığı konumdadır. İlk günler kuluçka günleri olarak tanımlanır, ateş ve kusma şikayetleri görülür.

Rotavirüs enfeksiyonun belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

  • Kusma
  • Yorgunluk
  • Ateş
  • Sinirlilik
  • Karın ağrısı
  • Dehidratasyon
  • Rota virüsün en sık görülen semptomu şiddetli ishaldir.

Çocuklarda rotavirüs kaynaklı sıvı kaybı hayati tehlike nedeni

Çocuklarda rotavirüs nedeniyle ortaya çıkan dehidratasyon yani sıvı kaybı, aileler için en büyük endişe kaynağıdır. Vücuda girerek bağışıklık sistemini alt üst eden rotavirüs, çocukluk evresinde yaş grubuna bağlı ishal ve kusma nedeniyle, sıvı ve elektrolit kaybına karşı daha savunmasız konumunda bulunan çocukluklarda ciddi sıvı kaybına yol açmaktadır.

Dehidratasyon belirtileri şunlardır:

  • Kuru ağız,
  • Göz körelerinde çökme,
  • Az idrar yapma şeklinde belirti göstermektedir.

Tedavi sürecinde hijyen şartlarına dikkat edilmeli

Rotavirüs enfeksiyonunu ortadan kaldıracak herhangi bir ilaç veya tedavi şekli bulunmamaktadır. Bu duruma antiviral ilaçlar, reçetesiz satılan ishal önleyici ilaçlar ve antibiyotikler dahil olmaktadır. Hastalığın teşhisinde genel olarak belirtiler dikkate alınır ve kesin teşhis için alınacak dışkı örneğinin laboratuvarda incelenmesi ile yapılmaktadır. Tedavi açısından amaç sıvı kaybını engellemektir. Rotavirüs tedavi sürecinde şunlara dikkat edilmelidir;

  • Bol bol su içilmelidir.
  • Şekerli ve yağlı yiyecekler tüketilmemelidir.
  • Kusma ve ishal önleyici ilaçlar verilmemelidir.
  • Beslenmesi iyi olmayan, sıvı kaybı olan ve ishal sıklığının fazlaca olduğu çocuklarda damardan sıvı verilmesi için en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Aşı çok önemli

Uzmanlar tarafından hastalığa karşı aşı yaptırılması önerilmektedir. Bebeklerde altıncı aydan önce tamamlanması önerilir. Rotavirüs hastalığına karşı şu önlemler alınmalıdır.

  • Tuvalet sonrası eller yıkanmalıdır.
  • Yiyecek hazırlamadan veya yiyeceklere elle temastan önce yıkanmalıdır.
  • Yemeklerden önce ve sonra eller yıkanmalıdır.
  • Rotavirüs hastası olan bir kimseye bakıldıktan sonra (özellikle bezleri ve kirli çamaşırları değiştirdikten sonra) eller yıkanmalıdır. Eşyaların bir yere temas etmemesine özen gösterilmelidir.
  • Kusmuk veya dışkı ile kirlenen yüzeyler, eşyalar ve elbiseler sıcak su ve deterjanla iyice yıkanmalıdır.
  • İshal olan çocuklar iyileştikten 24 saat sonrasına kadar okula gönderilmemelidir.
  • Çocuğun sağlıklı beslenmesine ve bol sıvı almasına özen gösterilmelidir.
  • Çocuk yağlı ve şekerli besinlerden uzak tutulmalıdır.
  • İshal olan kişiler tam olarak iyileştikten 2 hafta sonrasına kadar havuza girmemelidir.
#çocuk #mide #bağırsak #rotavirüs
Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11