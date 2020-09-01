Çocuklarda ’kasık fıtığı’

Zamanında müdahale edilmediğinde ölüme dahi neden olabilen bebeklerdeki "kasık fıtığı" rahatsızlığı, doğru teşhis ve tedaviyle tamamen ortadan kalkabiliyor.

Medicana Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, özellikle prematüre bebeklerde daha sık görülen “kasık fıtığı” konusunda çok sorulan soruları cevapladı. Kasık bölgesinde görülen şişliklerin çoğunluğunun kasık fıtığı olduğunu, kasık fıtığının erkek çocuklarında daha sık ve daha çok sağda görüldüğünü belirten Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, “Kabaca tarif etmek gerekirse; çocuğunuzun yumurtalıkları anne karnındayken, kendi karınlarında oluşur ve doğuma yakın kasık kanallarından geçip torbalara inerler, onlar geçtikten sonra kasık kanalları kapanır. Kapanmazsa, karın içi basıncı arttığında, karın içindeki organlar erkeklerde daha çok bağırsaklar, kızlarda da överler, bu kanala doğru ilerlerler; buna kasık fıtığı denir” dedi.

Çocuk ağladığında, öksürdüğünde veya ıkındığında, fazla aktivite yaptığında kasık bölgesinde bir şişlik belirdiğini, çocuk gevşediğinde, uzanırken ya da uyurken veya elle bu şişliğin üzerine yumuşakça bastırdığınızda şişliğin “guluk” diye bir gaz sesi çıkararak kaybolduğunu, bunun fiziki muayene bulgusu tanısı için yeterli olduğunu anlatan Opr. Dr. Çil, “Kasık fıtıklarının, ameliyat edilmediği takdirde, yüzde 5-18 inkarserasyon veya strangulasyon (boğulma) riski vardır. Çocukta karın ağrısı, kusma, kasıktaki şişlikte sertleşme, morarma görülebilir. Bunlar, karın içi organların (ince bağırsak, kolon, omentum, apendiks, over) fıtık kesesi içinde sıkıştığına işaret eder. Ve acil cerrahi girişim gerektirir. Kasık fıtığı onarımı günübirlik ameliyatlarımızdandır, çocuğunuz aç karnına ameliyat için gelir, ameliyatının olduktan 3 saat sonra yemeğini yer, aynı gün içerisinde taburcu olur. Hastanede kalmanıza gerek yoktur” diye konuştu.

Usulüne uygun yapılan kasık fıtığı onarımlarından sonra komplikasyon oranının çok düşük olduğunu kaydeden Dr. Asudan Tuğçe Çil, “Bunlar; skrotal ödem (torbalarda şişlik), hematom (kan toplanması), yara enfeksiyonu ve dikiş absesidir. En önemli komplikasyon ise fıtık kesesi onarılırken testisin damarlarının yaralanması veya dikilmesi, buna bağlı gelişebilecek inmemiş testis durumudur” şeklinde konuştu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, "su fıtığı" hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Kasık kanalı doğumdan sonra kapanmaz, ancak sadece karındaki sıvının geçmesine müsaade edecek kadar daralmış olarak kalırsa buna ‘su fıtığı (hidrosel)’ denir. Tipik olarak çocuğun torbasında hareketle artıp azalan bir kitlesi vardır. Dışarıdan gri-mor gözükebilir. Kasık kanalındaki bu küçük açıklık 2 yaşına kadar kendiliğinden kapanabileceğinden, su fıtıklarının 1 yaşından önce ameliyat edilmelerine gerek yoktur. Ama testisi sıkıştıracak kadar büyük boyutta olan hidrosellerde ameliyat erkene çekilebilir. Su fıtığının iğneyle boşaltılması söz konusu değildir. Çünkü bu su tekrar birikecektir ve boşuna çocuğunuzun testisi enfeksiyon riski altında kalmış olur. 1,5-2 yaştan sonra devam eden su fıtıklarının ameliyat, kasık fıtıklarıyla aynıdır.”