ÇOCUKLARDA HANGİ DAVRANIŞLAR NORMAL, HANGİLERİ ANORMAL?

Davranış sorunu, çocuklarda ya da erişkinlerde meydana gelen; çevresindekileri rahatsız eden, yoğun, sürekli ve gelişim dönemine uygun olmayan davranışlara denir.

Çocuktaki bir davranışın Normal mi ? yoksa Anormal mi ? olduğunu gösteren 4 işaret;

1- Öncelikle çocuğun yaşı ve gelişimine bakmalıyız.

Mesela; 2,5 yaşında bir çocuğun inatçı ve bencil olması normal iken, 10 yaşında bir çocukta bu özellikler anormaldir.

2- Söz konusu olan davranışın ne yoğunlukta olduğuna bakmalıyız.

Mesela; ergen çocuk hissettiği öfkeyi saldırgan tutumlar ile gösteriyorsa, öfkesini kontrol edemiyorsa normal değildir.

3- Söz konusu olan davranışın sürekliliğine bakmalıyız.

Mesela; 5 yaşını geçmiş çocuğun en az 3 aydır alt ıslatması normal değildir.

4- Cinsel kimliğine uygun davranışlar gösteriyor mu, bunu gözlemlemeliyiz.

Yani; erkek çocuğunun erkek gibi, kız çocuğunun da kız gibi davranış özellikleri göstermesini bekleriz.

Gelişim sürecinde çocuğun davranışlarında sürekli değişiklikler görülür, bu tamamen normaldir. Çocuk nasıl ki fiziki olarak gelişim gösteriyorsa yani boyu uzuyor, kilo alıyorsa; çocuk bilişsel, duygusal ve sosyal olarak da gelişimler gösterir. Bu gelişimlerin tamamı çocuğun davranışlarını da olumlu ya da olumsuz etkiler.Çocuk gelişim gösterirken illa ki inişler ve çıkışlar olacaktır ancak asıl mesele çocuğun gösterdiği davranışın altında yatan bir kök problemin olup olmadığıdır.Kök problemler ise kendini yansıyan problemler şeklinde gösterir yani çocukta anormal davranışlar olarak karşımıza çıkar.

O nedenle çocuğunuzun sizi rahatsız eden bir davranışı karşısında çocuğunuzu hemencecik etiketlendirmeyin, çocuğunuz bu davranışı aslında neden gösteriyor bunu anlamaya çalışın.Unutmayın ki anne ve babalar çocuğunun sağlıklı gelişiminde en önemli gözlemciler ve rehberler olmalıdır.