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Çocuklarda güçlü bağışıklık uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Yıldırım, çocuklarda grip salgınının azalmasına rağmen Omicron nedeniyle Kovid-19’un devam ettiğini belirterek, bu noktada güçlü bağışıklık sistemi için, hijyen, aşı, dengeli beslenme, uyku ve açık havada zaman geçirmenin önemli olduğunun altını çizdi.

Sağlık 20.02.2022, 10:25
Çocuklarda güçlü bağışıklık uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Yıldırım, çocuklarda grip salgınının azalmasına rağmen Omicron nedeniyle Kovid-19’un devam ettiğini belirterek, bu noktada güçlü bağışıklık sistemi için, hijyen, aşı, dengeli beslenme, uyku ve açık havada zaman geçirmenin önemli olduğunun altını çizdi.

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Doktor Ahmet Yıldırım, çocuklarda güçlü bağışıklık oluşturma ve hastalıklardan korunma noktasında ailelerin yapabilecekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, son 3-4 aylık dönemlerde çeşitli mikrobik hastalıklardan kaynaklanan salgınların olduğunu hatırlattı.

Çocukları en fazla yoran influenza salgınının yarı yıl tatilinin sayesinde biraz azalma gösterdiğini ama Kovid salgının devam ettiğini belirten Yıldırım, “Kovid hastalığında çocuklarımız da boğaz enfeksiyonu kliniğinde gibi görünmekle beraber, çocuklarımızda da ishal ve kusma ile kendini gösterebiliyor. Kovid gibi grip gibi virüse bağlı salgınlarımızın yanında bazı bakteriyel komplikasyonlarımız da oluşuyor. Asıl önemli olan bu hastalıklara yakalanmamaktır. Tedaviyi gerektiren durumlarda ise tabi ki hastalarımıza yardımcı olduğunuz gibi hastalarımızın bağışıklığını güçlendirmesinde de yardımcı oluyoruz. Tedavinin yanında bağışıklık sistemi güçlendirmek çok önemli” diye konuştu.

"Akciğerlerde bıraktığı etki çok düşük"

Yıldırım, Kovid geçiren çocukların uzun dönemli komplikasyonların yetişkinlere göre çok az olduğunu belirtti.

Kovidin akciğerde kötü bir duruma neden olmadığını ifade eden Yıldırım, “Bazı bölge hastanelerinde çok nadiren de olsa vakalar olabiliyor. Kimi hastamızda 3 gün, kimi hastamızda 6 günü bulan ateş boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Akciğerlerde zatürre oranımız çok düşük son dönem kovid hastalarımızda” dedi.

"Dengeli beslenme"

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin kişinin kendi elinde olduğunu dile getiren Yıldırım, "Burada en önemli iki faktör aşı ve temiz sudur. O nedenle çocuklarımızda aşılarının tam yapılması gerekir. Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Bir çocuk ne kadar dengeli beslenirse o kadar az hasta olur. Proteini, yağını, vitaminlerini ve karbonhidratlarını dengeli aldığı sürece çocuklarımızın bağışıklık sistemi yetirince güçlenecektir. En önemli faktörümüz ise D ve C vitaminidir. D vitamini için çocuklarımızın yeteri kadar güneş görmesi, açık temiz alanlarda dolaşması kapalı ve kalabalık alanlardan mümkün oldukça uzaklaşması gerekir” dedi.

"Uyku"

C vitamini için yeteri kadar dengeli beslenme, yeşil yapraklı sebze ve turunçgil gibi meyve tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Ahmet Yıldırım, düzenli uykunun da bağışıklık güçlendirme de etkili olduğunu kaydetti.

Çocukların günde en az 10 saat uyuması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, “ Akşam en geç 22.00’da çocukların uyuması gerekir. Düzenli uyku sağlanması çocuklar için çok önemlidir. Akşam saatlerini verimli bir şekilde harcamaları, uyku kalitesini güçlendirmektedir. Bunu nasıl sağlayabiliriz monitörü ekran bağımlılığını azaltarak, çocuklarda daha verimli oyunlar oynayarak, etkinlikler yaparak bunu sağlayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

"Açık havada zaman geçirmek önemli"

Bağışıklık sistemini korumak kadar mikroplardan da uzak kalmamanın önemli olduğunun altını çizen Yıldırım, “Hafta sonu ve tatil zamanlarında çocukları kapalı ve kalabalık alanlarda zaman geçirmesi yerine, temiz ve açık ve güneşli havada vakit geçirilmelidir. Düzenli ve dengeli beslenmek çok önemli, paketli gıdalardan çocuklarımızı uzak tutmalıyız. Mümkün olduğu kadar taze gıda, evde yapılmış gıda çocuklarımıza vermeliyiz. D vitamini için süt ve süt ürünlerinden faydalanmanız çok önemli, özellikle mayalı gıdalarımız olan yoğurt bağışıklık sistemini arttırmada önemlidir. Hurma, havuç, turp A vitamini için zengindir" dedi.

"Aşı, hijyen, dengeli beslenme"

Kuruyemiş, kuru baklagiller gibi yiyeceklerin de e vitamini yönünden zengin olduğunu dile getiren Yıldırım, “Kırmızı et, balık ve kuruyemişte bol miktarda çinko vardır. Omega içeren balığın tüketilmesi güçlü bir bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Ayrıca çocuklarımızı sigara dumanından ve hasta olan kişilerden uzak tutmalı, açık havada etkinlikler düzenlemeliyiz. Mevsimine uygun giyinme ve çocuğun yaşına spor da önem arz ediyor. Aşı, kişisel hijyene uyma, dengeli beslenmek ve temiz hava çok önemli" açıklamalarında bulundu.

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