Çocuklarda dijital bağımlılığa karşı “Oyun Terapisi” ile çözüm üretiyor, sosyal becerilerinin gelişmesinden odaklanma sorunlarına varıncaya kadar yakından takip ediyorlar. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden “dijital bağımlılığa” karşı sosyolog ve psikologlar “Oyun Terapisi” ile mücadele ediyor.

Dünyada olduğu gibi ülkemiz insanı da pandemi sürecinde evlere kapanmak zorunda kaldı. Bu süreçte dış dünya ile bağlantı büyük çoğunlukla dijital medya ile sağlandı. Kapanma süreci ile birlikte ise başta çocuklarda dijital bağımlılık sorunu arttı. Uzmanlar, çocukların gelişim sürecini olumsuz etkileyen, “dijital bağımlığa” karşı ise farklı yöntemlerle mücadele ediyor. Bu yöntemlerden bir tanesi ise ’Oyun Terapisi’.

Mersin’in Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde çocuklara özel hazırlanan ’Oyun Terapi Merkezi’nde sosyolog ve psikologlar çocuklarla birebir ilgileniyor, onları yakından takip ediyor. Dijital bağımlılığın yan etkilerinden olan, öz güven kaybı, sosyal kaygı, öfke kontrolü ve hiperaktivite merkezde yürütülen çalışmalarla ortadan kaldırılıyor.

Çocuklarda dijital bağımlılığa karşı Oyun terapisi çalışmasını yürüttüklerini, oyun terapileri ile dijital bağımlılığı en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade eden Erdemli Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Merkezi’nde görevli Sosyolog Zeynep Karaoğlan, “Dünyada ve Türkiye’de insanlar pandemiden dolayı kapanma sürecine girdiler. Bu da insanların dijital mecralara yönelmesine sebep oldu. Dijital mecralara yöneldiğimiz zaman çocuklarımızda farklı farklı davranış bozuklukları ortaya çıktı. Bizler oyun terapisi ile birlikte bu davranış bozukluklarını giderebilmek için dikkat çalışmaları yapmaktayız. Grup terapileri ile birlikte onların çocuklarla olan iletişimlerini güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Dijital bağımlılık hayatımızı etkiliyor”

Çocukların gelişim sürecinde, dijital bağımlılığın olumsuz etkisine dikkat çeken Psikolog Beyza Tekin bu süreçte ailelere büyük görev düştüğünü ifade etti.

Tekin, “Pandemiyle başlamasıyla birlikte hepimiz evlere kapandık, bizimle birlikte çocuklar da evlere kapandılar. Çocuklarımızda dijital bağımlılık ortaya çıktı. Bu da bizim bu süreçte gözlemlediğimiz gelen danışanlarımızdan gözlemlediğimiz, akademik başarıda düşüklüğe, sosyal ilişkilerde bozukluğa sebep oluyor. Biz de burada yenmek için çocuklarımıza oyun terapisi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Hem dikkatlerini toplamaları için hem daha uzun süre bir şeylere odaklanabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Dijital bağımlılık hayatımızın birçok alanını etkiliyor. Hem sosyal ilişkilerimizi etkiliyor, akademik başarıları etkiliyor, bunları etkilememesi için ilerde de öfke kontrol problemine yol açmaması için aslında burada velilerimizin burada önlem alması çok önemli. Çünkü buraya geldikleri bir saat ama evde sürekli velilerimizle birlikteler onların aldıkları önlem çok daha önemli bizim için” diye konuştu.

Çocuklar için oluşturulan merkezde ise sosyolog ve psikologlar çocuklarla birebir ilgileniyor. Bu merkezde olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden çocuklardan Alperen Doğan da, “Ben burada oynamayı çok seviyorum, etkinlik yapmayı da seviyorum” dedi.

Terapiye aileler ise çocukları ile birlikte katılabiliyor. Oyun terapisi ile çocuğunu dijital mecralardan uzak tutabildiğini ifade eden Meryem Doğan, “Teknolojiden uzak durması için burayı tercih ediyoruz. Çocuklarımıza daha verimli, daha iyi oluyor. Dikkatleri dağılıyor telefonla, tabletle, televizyon gibi araçlarla daha çok ilgilenmesini azaltıyor burası. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için buraya getiriyoruz” diye konuştu.

Çocuğunun evde daha çok dijital bağımlısı olmaması için bu merkeze getirdiğini dile getiren Vildan Kurt ise, “Evde daha çok vakit geçireceği alanlar olmadığı için burayı da çok sevdiği için telefon, tablet oynama olasılığı yani unuttuğu için burada, oyunları daha iyi oynadığı için getiriyorum. Kavramları öğrenmesini sağlıyor, hani boyamadır ondan sonra renkleri öğrenmesini sağlıyor, paylaşmayı öğreniyor en önemlisi. Dijital bağımlılığı hani en az seviyeye indirmeye çalışıyoruz biz de” şeklinde konuştu.

Öte yandan, çalışmalardan faydalanmak isteyen aileler, Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi ile irtibata geçebiliyor.