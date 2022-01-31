Çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat

Çocuklarda D vitamini eksikliği birçok rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, D vitamininin vücudumuzda kalsiyum ve fosfor metabolizmasında çok önemli rolü olduğunu söyledi.

Çocuklarda D vitamini eksikliği büyüme ve gelişmede gerilemeye sebebiyet verebiliyor. Temel kaynağı güneş olan D vitaminini bazı gıdalardan da almak mümkün. D vitamininin azı hastalıklara sebep olduğu gibi fazlası da zararlı.

D vitamini nedir? Nelerde bulunur?

D vitamini en fazla somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, “D vitamininin başlıca kaynağı, ciltte güneş ışınlarının etkisiyle aktifleşen D3 formudur. Normal şartlar altında insan vücudunda bulunan D vitaminin yüzde 90 ile 95’i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir. Besinlerle alınan vitamin D’nin büyük bir önemi yoktur. D vitamini eksikliği, vücudun tüm sistemlerini etkilemekte ve pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Günümüzün hayat koşulları, kapalı ortamlarda çalışmak, açık hava da az zaman geçirmek, yetersiz beslenme D vitamini eksikliğini artırmaktadır. D vitamini eksikliği, her yaş grubunu etkileyen ve önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olan bir etkendir” dedi.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep olur?

D vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilen belirtilerin büyüme ve gelişmede gerileme olduğunu anlatan Arslan, "Sık enfeksiyon geçirme, ishal, saçlı deride pullanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi, diş çürümesi, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, kemik ağrısı, davranış bozuklukları, mafsallarda şişme, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermekte güçlük çekme ve sürekli üşüme diğer yaygın belirtilerdir. D vitamini eksikliği kişilerde, kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklara yol açabilir. D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve çocuklarda raşitizm denen hastalığa sebebiyet verebilir. Raşitizm, D vitamini eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması anlamına gelir. Bu hastalık, bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, büyüme geriliği, göğüs kemiği bozulması gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara sebep olabilmektedir" dedi.

Fazla D vitamini de zararı

Yüksek D vitamini seviyesi, organlarda ve yumuşak dokularda kalsiyum birikmesine sebebiyet verdiğini ifade eden Arslan, “Ayrıca D vitamini fazlalığı kanda kalsiyum yükselmesine, böbrek hastalıklarına, böbrek taşlarına ve damar sorunlarına yol açabilmektedir. Fazla D vitamini, zehirlenmelere yol açabilmekte ve bu zehirlenme sonucunda gelişen böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği ölüme sebep olabilmektedir. Bu sebeple D vitamini tedavisi almadan önce mutlaka doktora danışılmalı ve kişiye uygun D vitamini eksikliği tedavisi uygun dozlarda yapılmalıdır” diye konuştu.