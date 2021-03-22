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ÇOCUKLARDA BU HASTALIKLAR KAPIYI ÇALMAYA BAŞLADI!

Havaların ısınıp doğanın yeni elbiselerini giymeye başladığı bahar ayında Covid pandemisi en önemli tehdit olmaya devam ederken, bir yandan da bahar hastalıkları kapıyı çalmaya başladı.

Sağlık 22.03.2021, 12:08
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ÇOCUKLARDA BU HASTALIKLAR KAPIYI ÇALMAYA BAŞLADI!

Ani ısı değişiklikleri, yağmur, rüzgar ve polenlerin etkisi ile vücut direnci azalıyor, bağışıklık sistemi zayıflıyor. Hal böyle olunca özellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından alerjik astıma dek bir çok hastalık bahar ayıyla birlikte tetikleniyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi “Pandeminin gölgesinde girdiğimiz bahar mevsiminde Covid-19 enfeksiyonu bazı hastalıklar  ile karıştırılabiliyor. Covid 19’da ateş, öksürük, kırgınlık, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kusma, ishal, kas ağrısı, karın ağrısı görülebilir. Bunlar diğer hastalıklarda da görülebilen semptomlar olması nedeniyle ayırıcı tanı için mutlaka iyi bir temas öyküsü alınmalı ve test yapılmalıdır.” diyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, baharda en sık görülen 6 hastalığı ve pandemi koşullarında bahar hastalıklarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Soğuk algınlığı 

Soğuk algınlığı çeşitli virüslerle bulaşan, hafif seyirli olan, genelde üst solunum yolları belirtileriyle seyreden bir hastalık tablosudur. Virüslerle karşılaştıktan 24-72 saat kadar sonra boğazda kuruluk, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, öksürük gibi şikayetler başlar. Soğuk algınlığı ilerlerse, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonu yapabilir.

Sinüzit

Kafatasının boşluklarına sinüs adı verilir. Bunların içi hava doludur. Bu boşlukların iltihaplanması durumunda da sinüzit meydana gelir. Yüzde ve başta ağrı, burun tıkanıklığı, iltihaplı akıntı, koku alma bozukluğu, öksürük, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle karşılaşılır. 

Orta kulak iltihabı 

Genellikle kulak ağrısı ile kendini gösterir, orta kulakta bakteriler çoğalır. Genellikle nezle, grip ya da boğaz enfeksiyonunun sonrasında gelişir.  

Farenjit 

Farinks, burun ve ağız boşluğunun arka kısmıdır, buranın enfeksiyonuna ise farenjit denir. Boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi şikâyetler olur. Muayenede farenkste kızarıklık, akıntı ve ödem olabilir. 

Alerjik rinit

‘Saman nezlesi’ olarak da adlandırılan alerjik rinit, burun mukozasının alerjik nedenlerle iltihaplanmasıdır. Alerjik rinit ilkbaharda havada uçuşan polenler nedeniyle artış gösteriyor. Hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, öksürük, geniz akıntısı, koku almada güçlük, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık alerjik rinitin belirtileri arasında yer alır. Alerjik riniti olanların yüzde 30’unda alerjik astım da görülebiliyor. Alerjenlerden korunmak ve polenlerin yoğun olduğu yerlerden uzak durmak, gerektiğinde maske kullanmak da önemli.

Alerjik astım

İlkbaharda alerjik astım sıklığı da artmakta. Hava yollarının daralmasıyla kendini gösteren, ataklarla seyreden bir hastalık olan alerjik astımda da alerjik nedenlerle oluşan bir iltihap söz konusu. Burada etkilenen yer hava yollarıdır. Bu iltihap nedeniyle hava yollarının mukozası şişerek ödem oluşuyor. Kişi dış ortamdaki etkilere daha hassas hale geliyor. Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı nefes alerjik astımın belirtileri arasında yer alırken, ateş ve koyu renk balgamlı öksürüğün eklenmesi enfeksiyon eklendiğini düşündürüyor. Tedavinin aksatılmaması ve alerjenlerden korunmak çok önemli.

Baharı sağlıklı geçirmenin 8 püf noktası!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, baharı sağlıklı geçirmenin 8 püf noktasını şöyle anlattı;

Hijyen kurallarını öğretin, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak tutun, kapalı ortamları sık sık havalandırın.  

Çocuğunuzu sigara dumanına maruz bırakmayın, evin balkonunda dahi olsa sigara içmeyin.  

Sağlıklı beslenme bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan korur. Bu nedenle çocuğunuzun sağlıklı beslenmesine, abur cuburdan uzak durmasına dikkat edin. Bebeğinizi ilk altı ay mutlaka emzirin.

Sağlıklı beslenmenin en önemi iki öğesi olan vitaminlerin ana kaynağı olan sebze ve meyveler günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir.

C vitamini bağışıklığı güçlendirir; portakal, mandalina, greyfurt kivi gibi meyveler kırmızıbiber, turp, kırmızı pancar, ıspanak, lahana, pırasa gibi C vitamininden zengin olan sebzeler daha çok tüketilmelidir. 

Balık omega 3 yağ asidi içerdiği için bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar. Haftada en az 2 gün tüketilmelidir.

D vitamini düzeyine mutlaka baktırın. Doktor kontrolünde ve önerisine göre D vitamini takviyesi kullanılmalıdır. İhtiyaçtan fazlası vücutta depolanan vitamin olması sebebiyle zararlı olabilmektedir.

Yeterli sıvı alımı ve iyi uyku da güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazları arasında yer aldığından çocuğunuza susamayı beklemeden düzenli su içme alışkanlığı kazandırın; kaliteli ve yeterli uyku için de her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmasına özen gösterin. 

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