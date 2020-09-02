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Çocuklara göz sağlığı uyarısı

İZMİR KENT HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OPR. DR. SAFİYE KÜÇÜKGÜL

Sağlık 02.09.2020, 10:15
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Çocuklara göz sağlığı uyarısı

Opr. Dr. Safiye Küçükgül, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gündemde olan, özel okullarda ise başlayan online eğitimle çocukların daha fazla TV, bilgisayar ekranı karşısında olduğunu söyledi. Başta oturma pozisyonu olmak üzere birçok uyarıda bulunan Opr. Dr. Küçükgül, “Ekran çok yakın olmamalı, ekranın üst sınırı göz hizasında olmalı, ortam karanlık olmamalı, ekran parlak olmamalıdır. Ayrıca her ders arasında çocuklar bahçe ya da balkonda birkaç dakika süreyle 5-6 metre uzağa bakarak gözlerini dinlendirmelidir” dedi.

Dünyada yüz binlerce can alan pandemi hayatın her alanını olduğu gibi eğitim sistemini de olumsuz etkiledi, yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim aldı. Okullar 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılırken, Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlatacaklarını, yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin de eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edeceklerini duyurdu. İzmir Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Safiye Küçükgül, eğitimdeki bu yeni modelde öğrencilerin göz sağlıkların önem kazandığını belirtip bunu koruyabilmeleri için öneri ve uyarılarda bulundu.

“TV ya da masaüstü ekranlar tercih edilmeli”

Özellikle gelişme çağındaki çocukların günde 2 kez 20 dakikadan fazla ekranlı araç kullanmalarını uygun bulmadıklarını vurgulayan Opr. Dr. Küçükgül şöyle konuştu; “Ancak bu dönemde zorunlu online eğitim nedeniyle çocuklarımız uzun süreler ekranlı araçlara maruz kalacaklar, bunun için ekran karşısında oturma pozisyonu dahil dikkat etmeleri gereken pek çok nokta var. Öncelikle çocukların varsa kırma kusurlarının tam düzeltilmiş olması gerekli, bunun için de her eğitim yılı başında tam komple bir göz muayenesinden geçirilmeleri önemli. Bu kusurların düzeltilmesi başarıyı da artıracaktır. Tam göz muayenesi derken göz bebeği büyütülerek gizli kırma kusurlarının ortaya çıkartılması önemlidir. Çocuklar zaten göz küreleri küçük olduğu için hipermetropturlar, erken çocukluk döneminde yakını daha zor görürler.” Uzaktan eğitimde kullanılacak aracın da seçiminin göz sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Opr. Dr. Küçükgül, “Mümkünse tablet ya da dizüstü bilgisayar yerine TV ya da masaüstü ekranlar tercih edilmelidir. Ekran çok yakın olmamalı, ekranın üst sınırı göz hizasında olmalı, ortam karanlık olmamalı, ekran parlak olmamalıdır” diye konuştu.

“Çocuğunuzun ekran karşısında nasıl durduğunu izleyin”

Ebeveynlere çocuklarını ders sırasında izlemelerini öneren Küçükgül, “Çocuk eğer ekrana fazlaca yaklaşıyorsa, gözlerini ovuşturuyorsa, gözlerini kısıyorsa, gözleri sulanıyorsa, gözlerini fazlaca kırpıyor, başını bir tarafa doğru eğiyorsa, uykusu geliyorsa, kitap okumayı sevmiyorsa gözlerinde kırma kusuru, göz tembelliği, göz kaslarında dengesizlik olabilir. Bu tür problemlerin düzeltilmesi çocuğun derse uyumunu, başarısını da arttırır” ifadelerini kullandı.

Teneffüslerde ne yapmalı?

Küçükgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ders aralarını çocuklar yine yakın mesafe görmeyi gerektiren cep telefonu, tablet gibi ekranlı araçlarla geçirmemelidirler. Balkona ya da bahçeye çıkıp birkaç dakika da olsa 5 - 6 metre uzağa bakarak değerlendirmeleri uygun olur. Büyüme döneminde sürekli yakına bakan çocukta uzak görüş bozulur, genetik yatkınlık da varsa miyopi gelişir ya da var olan miyop hızla ilerler. Miyopinin yüksek değerlere ulaşması yalnızca gözlük camlarını kalınlaştırmakla kalmaz bunun yanında ilave göz problemlerine ve görme kaybına kadar giden bir dizi soruna zemin hazırlar.”

Çocukların ilk göz muayeneleri ne zaman yapılmalıdır?

Öte yandan çocuklarda göz muayenesinin önemine dikkat çeken İzmir Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Küçükgül, “Yenidoğan döneminden itibaren gözde bakılması gereken durumlar vardır, ancak tüm çocuklar için olmazsa olmaz 3 yaşındaki göz muayenesidir. Bu yaşta çocuk, resimlerle ya da şekillerle tek gözünü kapatarak muayeneye ve ölçümlere uyum sağlar. Görme problemleri bu yaşta tespit edildiğinde çoğunlukla tedavi edilebilir düzeydedir, ancak bu dönem atlandığında tedavi için geç kalınmış olmaktadır. Anne babalara önerim; çocuklarınızı izleyin ve söylediklerine kulak verin” sözlerine yer verdi.

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