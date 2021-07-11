Çocuklar için ekran uyarısı

Yüz binlerce çocuk pandemi nedeniyle evde TV, telefon, tablet karşısında geçen öğretim yılını tamamlarken, Uzman Klinik Psikolog Doğancan Dursun anne babaları tatilde geçirilecek ekran süresi konusunda uyardı. Ebeveynlerin telefonu, tableti kurtarıcı olarak görüp kısa süreli rahatlığı seçerek uzun vadede ortaya çıkacak zararları göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Dursun, “0-2 yaş ekrandan uzak tutulmalı. 2 yaş ve üzeri ideal süre ise çocuğun yaşıyla 10 dakika çarpılarak bulunmalı” dedi.

Kent Alsancak ve Kent Bayraklı Tıp Merkezlerinde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Dursun, salgın sürecinde artan ekran sürelerinin ailelerin kaygısını artırdığını, ancak tatilde de çocuklarının ısrarcı davranışları karşısında pes edip ileride oluşabilecek zararları düşünmeden ellerine telefon, tablet verdiklerini söyledi. Kimi anne babanın çaresizlikten, kiminin mecburiyetten çocuklarını TV, tablet, telefon ekranlarına maruz bıraktığını belirten Dursun uygun süre ve ekran bağımlılığının zararları konusunda uyardı.

Çocuğun yaşını 10 dakika ile çarpın

Dursun, “Dünyadaki tüm psikoloji / pedagoji otoriteleri yaptıkları araştırma sonuçlarına göre 0-2 yaş döneminde çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürelerin gelişimlerine olumsuz yansıdığını ve bundan dolayı 0-2 yaş için ekrandan uzak tutulmasının önemli olduğu belirtiyor. 2 yaş ve sonrasında ise ideal süre olarak çocuğun yaşı x 10 dakika olarak belirlenirken, bu sürenin eğitsel koşullar gibi durumlar sebebiyle çocuğun yaşı x 20 dakikayı aşmaması gerektiğinin altı çiziliyor. Yani 5 yaşındaki bir çocuk için ideal süre 50 dakika iken 100 dakikayı aşmasının olumsuz etkiler oluşturacağı belirtilmiştir. Bu olumsuzluklar otizm gibi yaygın gelişimsel bozukluklara, dikkat bozuklukları, öğrenme güçlükleri, hafıza problemleri, obezite, dil konuşma alanında gerilikler, sosyal becerilerde gerilik, bağımlılıklar gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır” diye konuştu.

“Kurtarıcı olarak görülmemeli”

Öte yandan anne babaların ekranları kurtarıcı olarak görmemesi gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Doğancan Dursun sözlerini şöyle tamamladı: “Aileler çocuklarının eline tablet, telefon vererek kısa vadede rahata kavuşsalar bile uzun vadede daha büyük bir zarara sebep olduklarını unutmadan sürelere dikkat etmeleri önemlidir. TV ve internette izlenen programların içeriklerinin yaşına uygunluğunun kontrol edilmesi ve buradaki zararlı kısımlardan ötürü çocuk ayarlarını aktif etmeleri önemli ve gereklidir. Bunu gizli değil çocuğa da anlatarak sakıncalı durumların olduğunu da aktarmak önemlidir. Ekran karşısında geçen sürenin işlenmesi adına izlenen her ne ise bunun üzerine konuşmak çocuğunuzla aranızdaki iletişimin kalitesini artırdığı gibi sizlere de içerik hakkında bilgi verecektir. Çocuklardaki kısıtlamanın yetişkinlerde, ebeveynlerde de olması hem model olmaları hem de aile içi bağları güçlendirmede faydalı olacaktır.”