banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
İşte en güncel otomobil fiyatları
İşte en güncel otomobil fiyatları

Çocukken geçirilen enfeksiyon sıklığı bademcik ve geniz etinin büyümesini tetikliyor

Geniz ve boğazda yer alan geniz eti ve bademciklerin, vücudumuza solunum ve sindirim sistemiyle giren mikropların tanınıp bağışıklık yanıtının oluştuğu yapılar olduğunu ifade eden KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özden Savaş, geçirilen enfeksiyonların sıklığına göre bademcik ve geniz etinin alınması gerekebileceğini söyledi.

Sağlık 25.10.2021, 10:49
Çocukken geçirilen enfeksiyon sıklığı bademcik ve geniz etinin büyümesini tetikliyor

Geniz ve boğazda yer alan geniz eti ve bademciklerin, vücudumuza solunum ve sindirim sistemiyle giren mikropların tanınıp bağışıklık yanıtının oluştuğu yapılar olduğunu ifade eden KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özden Savaş, geçirilen enfeksiyonların sıklığına göre bademcik ve geniz etinin alınması gerekebileceğini söyledi.

Gelişimlerine anne karnında embriyo döneminde başlayan bu dokular sıklıkla, erken çocukluk yaşlarında geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının etkisiyle büyüme gösterdiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özden Savaş, “Çoğu kişide ilerleyen yaşlarda boyutça sabit kalıp baş-boyun bölgesindeki diğer yapılara oranla ebatça küçülürler. Ancak kimi zaman geçirilen enfeksiyonların sıklığı, enfeksiyonları tetikleyen mikropların özellikleri ya da hastanın çeşitli vücut faktörlerinin etkisiyle aşırı büyümeye uğrayıp üst solunum yolunun tıkanmasına bağlı problemleri beraberinde getirebilirler. Bademcik ve geniz eti büyümesinin allerji ve kalıtsal (ırsi) faktörler gibi etkilerle ilişkisi kanıtlanamamıştır. Bademcik ve geniz eti büyümesine bağlı oluşabilecek problemlerden bazıları şunlardır. Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, derin boyun bölgesinde meydana gelen ve hayatı tehdit edebilen enfeksiyonlar, özellikle geniz eti ile ilişkili olabilen tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları, sinüzit, horlama, uyku apnesi (uykuda nefes durması), büyüme ve gelişme geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve yüz gelişim bozuklukları ortaya çıkabilir” dedi.

Bademciklerin sık sık enfekte olduğu durumlarda, şiddetli horlama ve uyku apnesinde, kronik bademcik enfeksiyonlarında boğazda dirençli bakteri taşıyıcılığının önlenmesinde, iştah bozukluğu ve gelişme geriliği durumlarında bademcik ameliyatı yapılması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Özden Savaş, “Bunun dışında bademciklerin küçülmesini kalıcı olarak sağlayabilen ya da tekrarlayan enfeksiyon sıklığını kalıcı olarak azaltabilen bir tedavi mevcut değildir. Geniz etlerinin takibinde; görece küçük olan ve uyku apnesine sebep olmayan geniz etleri, kronik geniz akıntısı ve burun tıkanıklığını azaltmak amacıyla steroid içeren burun spreyleri ve izotonik burun solüsyonları uygulanarak bir müddet izlenebilir. Ancak tekrarlayan enfeksiyonların ya da burun tıkanıklığı ve horlamanın, orta kulak enfeksiyonlarının devamı halinde bu geniz etlerinin ameliyatla alınması daha doğru olacaktır. Hastalarda geniz eti ve bademcik sorunlarının birlikte olduğu durumlarda geniz eti ve bademcikler aynı cerrahi oturumda beraber alınırlar. Hastalığın şiddeti ve seyrine göre değişebilmekle hastalar genellikle 3 yaş ve sonrasında ameliyat edilmektedirler. Çocuğun büyüme ve gelişimini etkileyen şiddetli uyku apnesi durumunda daha küçük yaşlarda ameliyat yapılması da gündeme gelebilir. Bademciklerin kısmen küçültüldüğü tonsillotomi ameliyatı dışında, bademcikler tamamen alındığından tekrardan büyüme ihtimalleri yoktur. Ancak geniz eti ameliyatı sonrası, kalan az miktarda geniz eti dokusunun yeniden büyümesi nedeniyle şikayetler tekrarlayabilmekte ve nadiren ameliyatın da tekrarlanması gerekebilmektedir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2