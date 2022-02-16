Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat! AMH Testini İhmal Etmeyin!

Kadınlar, doğduğu andan itibaren belli ve değişmeyen yumurta sayısına sahipken, ilerleyen yaşla birlikte yumurta rezervleri azalmaya başlar. Özellikle 35 yaşından sonra hızlanan bu durum 40’lı yaşlara geldiğinde ise menopoz dönemiyle yumurtalık fonksiyonlarının düşmesiyle birlikte çocuk sahibi olmak için zorluklar yaşar. Bu kapsamda genetik ve çevresel faktörler, hormonal bozukluklar, stres ve ilerleyen yaşla birlikte kadınlarda yumurta rezervinin azalmaya başladığının altını çizen Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Bu süreçte düşük AMH seviyesi tespit edilen hastaların, endişeye kapılmak yerine zamanı iyi kullanmaları çok önemli. Çocuk sahibi olamayacak mıyım? gibi sorularla başvuran hastalara, kaliteli yumurta geliştirme yöntemiyle ilgili bilgi verilmesi gerekiyor. AMH seviyesi düşük olan kişilerde çok sayıda embriyo geliştirilemeyecek olsa da kaliteli ve gebelik ihtimali yüksek olan embriyoların elde edilmesiyle gebelik şansının da artacağını bilmeleri gerekiyor’’ dedi.

AMH Testi Nasıl Yapılır?

AMH testinin kolay ancak uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Kadınlar adet gününden bağımsız herhangi bir günde AMH değerine bakılır. Ancak sonuçların uzman bir ekip tarafından yorumlanması, gebelik için büyük önem taşır’’ dedi.

AMH Testi Değerleri Nasıl Olmalı?