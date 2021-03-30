Çocuk maskelerinde desene değil, korumaya önem verin

Maske ve dezenfektan kullanımı, pandemiyle etkin mücadelede en kritik araçların başında geliyor. Türkiye’de yüz yüze eğitime de kademeli olarak geçilen bu dönemde özellikle çocuklarımızın maske ile dezenfektanı doğru biçimde kullanması için uzmanlar sürekli uyarılarda bulunuyor.

Çocuklarda 0-2 yaş arası maske kullanılmaması gerektiğini belirten ve B-good için açıklamada bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kurtuluş Hallaç, bunun sebeplerini detaylandırırken şu ifadeleri kullandı: “Akciğerler ilk 3-6 ayda tam gelişimini tamamlamamıştır. Dolayısıyla oksijen girişinin azaltılmaması gerekir. Bir diğer neden de burun veya ağızdan nefes alma gerekliliğinin ayarlanamamasıdır. İlk 2 yaşta burnu kapatılan bebek, ağızdan nefes alması gerektiğini henüz öğrenememiştir. Bunun yerine ilk 2 yaşta puset veya bebek arabalarının örtüleri ile koruma sağlanır. Kucakta taşınıyorsa da ince bir tülbent veya penye atkılar ile hafifçe ağız ve burun kapatılarak korunmalıdır.”

En fazla 4 saatte bir maske değişimi uyarısı

2 yaşından büyük çocukların kalabalık ortama girdiğinde maske takması gerektiğini belirten Hallaç, maske kullanımının ebeveyn gözetiminde olmasına dair uyarılarda bulundu. Hallaç, “Çocuklar, maskeyi ağzı ve burnu tam kapatacak şekilde kendisi takamayabilir. Genelde 5 yaş üstü çocuklar bu beceriyi kazanabilse de kontrol edilmeli ve bu eğitimin verildiğinden emin olunmalıdır. Ayrıca maske seçimi çocuklara bırakılmamalı, deseni ve şeklinden ziyade en az yüzde 95-98 koruma sağlayan meltblown filtreli cerrahi maskeler kullanılmalıdır. Maskeler en çok 4 saatte bir değiştirilmelidir. Takarken ağzı ve burnu tam kapatmalıdır. Bunun için çocuklara özel ölçülerde üretilen maskeler tercih edilmelidir. Ayrıca maskeler mikropları ön yüzeylerinde tuttukları için maskenin ön tarafına dokunulması durumunda elin temizlenmesi gerekir” diye konuştu.

Okullarda 5-12 yaş arası maske kullanımını öğretmenlerin kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Kurtuluş Hallaç, 12 yaş üstü çocuklarda maskeyi yönetecek beceri olsa bile konuyla ilgili eğitim ve önerilerin tekrarlanması gerektiğini aktardı.