Çocuk Cerrahisi Uzmanı Aysel Yucak Özdemir: “Hatalı sünnet yaşam boyu sorun yaşatabilir”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Aysel Yucak Özdemir, hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde karşılaşılan komplikasyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yucak Özdemir, ülkemizde yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşılabildiğini söyledi.

Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde toplu sünnet töreninde yaşanan "yanlış sünnet" vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahisi Dr. Aysel Yucak Özdemir, toplu sünnetin önerilerin bir durum olmadığını söyledi. Özdemir “Çocuklarda prepisyum denilen derisinin fazla olan kısmının cerrahi müdahale ile çıkartılma işlemine sünnet diyoruz. Bazı bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacıyla veya bazı çocuklarda doğuştan olan idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda sünnet tıbbi müdahale ile yapılabiliyor. Yine dini veya toplumsal inançlar nedeniyle de yapılabiliyor. Öncelikle sünnetin cerrahi bir işlem olduğu unutulmaması gerekir. Cerrahi işlem olmasından dolayı da sünnetin hijyenik bir ortamda yapılmalıdır. Sünneti yapacak kişinin de bunun tıbbi eğitimini almış olması gerekir. Öncelikle çocuk cerrahisi uzmanları, ürologlar veya genel cerrahlar tarafından yapılabilir. Ancak hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilmektedir. Kimi zaman sünnet derisi kısa bırakılabilir, kimi zaman penisin uç kısmı zarar görebilir. Bunlarda çocuklarda ileriki yaşlarda kalıcı hasarlara sebep olabilir. Uygun koşullarda yapıldığı takdirde bu tür komplikasyonlarla karşılaşma olasılığı çok düşüktür. Sünnetin toplumumuzda çok sık uygulanması nedeniyle aslında bir cerrahi girişim olduğu göz ardı edilmektedir” dedi.

Çocuklarda sünnet yaşı 6 yaşından sonra

Sünnet yaşının önemine de dikkat çeken Çocuk Cerrahisi Dr. Aysel Yucak Özdemir, “Biz 3 ve 6 yaş arasındaki çocuklarda sünnet işlemini önermeyiz. Çünkü bu yaşlar çocukların cinsel kimliklerini öğrenme yaşları olduklarından dolayı bu yaşlarda yapılan bir müdahale ileri yaşlarda çocukların psikolojik anlamda zarar görmesine sebep olabiliyor. 6 yaşından sonraki dönemlerde sünnet yapılması gerekiyor ve bu işlemin de genel anestezi veya sakinleştirici bir anestezi eşliğinde yapılması en uygun olanı. Ameliyathane koşullarında yapılması en doğru olanıdır. Bir de çocuklar sünnet sonrasında korktuğu zaman iç çamaşırı giymeyi reddedebilir fakat iç çamaşırı giymesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bazı aileler sünnet sonrasında sünnet külotu kullanmak istiyorlar ama anatomik olarak uygun olmadığı için biz çok fazla sünnet külotunu önermiyoruz. Sünnet doğru koşullarda yapıldıysa sünnet sonrasında doğal yaşamlarına devam edebilirler” diye konuştu.

"Toplu sünnetleri önerilmiyor, yapılacaksa da hastane koşullarında olmalı"

Hekim olarak toplu sünnetleri önermediklerini de belirten Çocuk Cerrahı Özdemir, “Sünnetin yapıldığı ortam önemli, toplu sünneti kim tarafından yaptığı önemli. Öncelikle sünnetin cerrahi bir işlem olduğu unutulmaması gerekir. Hekim olarak toplu sünnetleri önermiyoruz. Ancak buna rağmen belediyeler, kurum ve kuruluşlar böyle bir işlem yapacaksa da bunu bir hastane ile birlik içerisinde yapması gerekiyor. Dışardan sünnetçi adı altında herhangi kişilere sünnetin yaptırılmaması gerekiyor. Mutlaka hastane koşullarında yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.