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Çocuğunuzun horlamasını hafife almayın

KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI DOÇ. DR. MEHMET HAKSEVER, EBEVEYNLERİ ÇOCUKLARIN HORLAMALARINI VEYA AĞIZLARININ AÇIK OLARAK UYUMASINI HAFİFE ALMAMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Sağlık 03.09.2020, 09:37
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Çocuğunuzun horlamasını hafife almayın

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, ebeveynleri çocukların horlamalarını veya ağızlarının açık olarak uyumasını hafife almamaları hususunda uyardı.

Aralık ayından itibaren dünyada yayılmaya başlayan korona virüs salgınının sağlık alanında birçok alışkanlıkları değiştirdiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, “İlk zamanlar çok ciddi tedirginlik olması sebebiyle hastanelerimiz bir süre normal hasta kabul etmedi. Daha sonra tedbirleri alarak Sağlık Bakanlığının kuralları çerçevesinde hasta kabulüne başladık. Yalnız bu süreçte bizlerin dikkatini çeken bazı şeyler oldu. En önemlisi vatandaşlarımızın tedirginliğinden dolayı hastanelere geç başvurması, dolayısıyla bazı hastalıkları ileri evrede tespit ettiğimizi fark ettik. Baş boyun tümörlerinde ileri safhalarda tümörler tespit etmeye başladık. 40 yaş üstünde bir kişi, baş boyun bölgesinde bir kitle tespit edildiğinde, yani boyunda sertlik, yumru, beze tespit edildiği zaman gerekli tedbirleri de alarak maske mesafe kullarına uyarak bir an önce hastaneye gitmelidir. Bir diğer önemli konu ise, çocukların takibidir. Ebeveynler çocuklarını dikkatli gözlemlesinler. Eğer çocuğun geceleri horlaması, ağzı açık uyuması varsa özellikle de bizim apne dediğimiz nefes durması varsa yine temizlik maske mesafe kurallarına uyarak hekimleriyle görüşsünler ve sağlıklarını ihmal etmesinler” dedi.

Geç kalınmış bir durumda neler olabileceğini sıralayan Doç. Dr. Haksever, “Birinci durum yani baş boyun kitlelerinde doktora geç başvurulması durumunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bilindiği gibi tümörde ileri safhada hem başarı oranı düşüyor, hem de organ kaybına sebebiyet veriyor. Daha büyük cerrahiler yapmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarda ise burun solunumu çok önemli. Burundan nefes almayan çocukların kanındaki oksijen miktarı gece düşüyor. Bu durum çocuğun entelektüel gelişimini etkiliyor. Gece alt ıslatma sorunlarına yol açmanın yanı sıra, diş yapısını da bozuyor. Geniz eti olan çocuklarda duyma sorunları baş gösteriyor. Duyma sıkıntısı olanlarda hem entelektüel gelişim, hem de dil bozukluğu oluyor. Dolayısıyla bu ihmale gelebilecek bir durum değildir. Çocuğun geleceğini etkileyecek bir sorundur. Bu nedenle çocuğumuzda bu tür şikayetler görüldüğünde tedbirlerimizi alarak doktora başvurmalı ve tedavinin bir an önce yapılmasını sağlamamız gerekir” diye uyardı.

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