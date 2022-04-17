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Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat, işte ailelerin en büyük yanlışı

KOCAELİ (İHA) – Çağın en büyük sıkıntılarından ‘otizm’in görülme oranı her geçen yıl artarken, uzmanlar aileleri çocuklarında ters giden konuları internette araştırarak çözüm bulmaya çalışmak yerine bir an önce bir uzmana başvurmaları gerektiğini belirtti.

Sağlık 17.04.2022, 13:45
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat, işte ailelerin en büyük yanlışı

KOCAELİ (İHA) – Çağın en büyük sıkıntılarından ‘otizm’in görülme oranı her geçen yıl artarken, uzmanlar aileleri çocuklarında ters giden konuları internette araştırarak çözüm bulmaya çalışmak yerine bir an önce bir uzmana başvurmaları gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda 54 çocuktan birinde görülen otizmde vakalar, 44 çocuktan birine kadar düştü. Sayı her geçen yıl artarken, uzmanlar aileleri uyardı. Gelişimde herhangi bir farklılık görüldüğünde çözümün internette aranmaması gerektiğini belirten uzmanlar,, her geçen dakikanın çocuğun gelişimini olumsuz etkilediğini ifade etti. Otizmin yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade eden Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden özel eğitim uzmanı Menekşe Dönendemir, “Belirtileri göz temasından kaçınma, ismine tepki vermeme, akranları ile iletişim kurmama, tek başına kalmayı sevme. Akranları ile oyun oynarken iletişime girmeyi tercih etmezler. Rutinden hoşlanırlar, değişikliklere tepki verirler. Kanat çırpma, sallanma, dönme, bazı çocuklarımızda koku, tat hassasiyeti şeklinde karşımıza çıkıyor” dedi.

"Bu yanlış çocukları çıkmaza sokuyor"

Geçtiğimiz yıllarda 54 çocuktan birinde görülen otizm ile bu yıl ise 44 çocuktan birinde karşılaştıklarını söyleyen Dönendemir, oranın gittikçe düştüğünü ifade etti. 0-1 yaş döneminde bazı belirtilerin ortaya çıktığını belirten Menekşe Dönendemir, “Aileler beklemeyi tercih ediyor. Çocuklarında konuşma ortaya çıkmadığı 2 yaş sonrasında aileler bir uzmana gitmeyi tercih ediyorlar. Atladıkları bir nokta var. Erken müdahale çok önemli. Erken müdahale, yoğun özel eğitim desteği ile çocukların yaşıtlarına ulaşma şansı daha yüksek. Süre gecikirse, 2-3-4 yaş şeklinde devam ederse çocuğun yaşıtlarına ulaşma hızı biraz daha azalıyor. Ailelerin, çocuklarının gelişim alanlarının herhangi birinde farklılık gördüklerinde mutlaka uzmanla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Yoğun özel eğitim sürecini araştırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Çözümü internette arıyoruz, bu herkesin yaptığı bir yanlış”

Genellikle bir problemin çözümünün internette arandığını ifade eden Menekşe Dönendemir, “Çözümü orada arıyoruz. Bu herkesin yaptığı bir yanlış. ‘Çocuğumda bir farklılık var, internete yazıyorum ve okuyorum.’ Bu noktada çözüme ulaşamıyoruz. Çok farklı neticeler çıkartıyor, bizi çok farklı yerlere yönlendiriyor. Bu noktada uzman desteği, görüşü çok önemli. Çocuğunuzun herhangi bir gelişim alanında farklılık gördüğünüz zaman uzman görüşü almanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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