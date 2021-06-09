Cinsel sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar neler?

Günümüzde cinsel sağlık hala daha ihmal edilen, üzerine konuşulmaktan çekinilen konuların başında geliyor. Bir sağlık sorunununda uzmana görünmekten çekinen kişiler halk arasında kulaktan dolma bilgilerle çözüm bulmaya çalışıyor.

İşte cinsel sağlığımızla ilgili yanlış bilinen ve mitleşerek bilinçsiz kişileri yanlış yönlendiren bazı bilgiler...

Erkeklerin penis boyu anatomik olarak değişiklik gösterebilir ancak bu uzunluğun ayakkabı, el, burun, başparmak gibi uzuvlarla bir ilişkisi yoktur.

Halk arasında ideal penis boyu olarak konuşulan rakamların tersine cinsel sağlık uzmanları sadece ortalama olarak verilebilecek olan penis boyutunun 12 cm olduğunu ifade ediyor.

Erkeklerin her 10 saniyede bir seks düşünmesi sağlıklı bir ölçümleme değildir ve bu konuda genelleme yapmak yanlış olacaktır.

Kalp hastalığı sorunu olanların cinsel hayatlarının olamayacağı görüşü doğru bir görüş değildir ve bir halk mitidir. Hasta doktorunun yönlendirmeleri doğrultusunda cinsel hayatına devam edebilir.

Cinsel ilişki sırasında sadece süreyi uzatmak için prezarvatif kullanmak yanlış bir davranıştır. Kondom kullanımı sağlık açısından gerekli olsa da birleşmede performansa etkisi olmaz.

Dünya ortalamasında yapılan araştırmalarda ilişki esnasındaki ortalama gecikme süresi 18-30 yaş arası erkeklerde 6.5 dakika; 40-50 yaş arası erkeklerde ise 4.3 dakika olarak ölçümleniyor.

Cinsel ilişki spor yapmak yerine geçebilecek bir aktivite değildir. Yaklaşık 30 dakikalık bir birliktelik 100-150 kalori yakımını tetikler. Farklı spor dallarında aynı sürede daha fazla kalori yakımı mevcuttur. (kaynak:tv100.com)