Çinli doktor, korona hastalarını tedavi ettiği için 7 yıl hapis cezası alabilir

Çin’in Zhoukou kentinde bir doktor çalıştığı hastanede, korona virüslü hastaların tedavi edildiği “ateş kliniği” bulunmamasına rağmen Covid-19 hastası olan kişileri tedavi etmekle suçlanıyor. Soyadı Guo olarak açıklanan doktor suçlu bulunması halinde 7 yıl hapis cezası alabilir.

Çin’de Covid-19 hastaları ve belirtileri gösteren kişiler, hastanelerde özel olarak oluşturulan “ateş kliniklerinde” tedavi ediliyor. Çin’in Hennan eyaletine bağlı Zhoukou kentinde bir doktorun çalıştığı hastanede ateş kliniği olmamasına rağmen Covid-19 belirtileri gösteren hastaları tedavi ettiği ortaya çıktı. Hastanede, korona hastalarının tedavisi için oluşturulmuş bir klinik bulunmamasına rağmen 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında hastaları kabul eden doktor, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü engellemekle suçlanıyor. Guo, suçlu bulunması durumunda 7 yıl hapis cezası alabilir.

Çinli yetkililer, doktorun neden bu şekilde bir karar aldığını bilmediklerini açıkladı.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken Covid-19 nedeniyle 4 bin 636 can kaybı olduğu bildirildi.