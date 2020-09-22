Çinli aşı üreticisi umutlu: Birkaç ay içinde onay alabiliriz

Şirketin başkan yardımcısı Zhang Yuntao, Reuters’a verdiği demeçte, “CNBG, iki koronavirüs aşısının şartlı onaylarının gereklilikleri hakkında ilgili devlet yetkilileriyle görüşüyor” dedi.



CNBG’nin iki adayı Çin’n acil durum kullanım programına dahil edildi. Bunlardan biri, firmanın 3. faz denemesini yürüttüğü Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu ay acil durum onayı aldı.



Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ eşgüdümünde yürütülen Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 2021 yılı sonuna kadar 2 milyar doz Covid-19 aşısının sağlanmasının beklendiğini belirtti.

Ghebreyesus, şu an dünya genelinde yaklaşık 200 ayrı Covid-19 aşısının klinik deney aşamasına girdiği veya girmeye hazır olduğunu kaydetti.



Aşı sağlık çalışanları ve riskli topluluklara yapılacak



Daha önceki deneyimlerin, bu aşılardan bazılarının başarılı, bazılarının başarısız olacağını gösterdiğine işaret eden Ghebreyesus, aşı adayları ne kadar çok olursa, güvenli ve etkili bir aşı bulunması ihtimalinin de o kadar yüksek olacağını dile getirdi. “COVAX programı, bütün ülkelerin Covid-19 aşılarını aynı zamanda edinebilmesini ve bu aşıların öncelikle sağlık çalışanları ile yaşlılar gibi yüksek riskli topluluklara verilmesini güvence altına almayı amaçlıyor” dedi.



Ghebreyesus, Covid-19 pandemisini bitirecek ve küresel ekonominin canlanmasını gerçekleştirecek en kısa yolun, bazı ülkelerdeki bütün insanlara aşı yapılması değil, bütün ülkelerde insanların bir kısmına aşı yapılması olduğuna dikkat çekti.