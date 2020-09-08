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“Çin’in geliştirdiği rekombinant aşı, mutasyon geçirmiş Covid-19 üzerinde etkili”
Çin Mühendislik Akademisi ve Askeri Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapan Chen Wei, Çin’in geliştirdiği rekombinant aşının, mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs üzerinde de etkili olduğunu belirtti.
Sağlık 08.09.2020, 11:00
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Söz konusu rekombinant aşının, dünyada ikinci aşama klinik testleri başlayan ilk Covid-19 aşısı olduğunu belirten Chen, aşının güvenliği ve etkisinin kanıtlanması için vaka sayılarının yüksek olduğu diğer ülkelerde 3. aşama testlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Chen, “Rekombinant aşı genetik mühendisliği yoluyla geliştirilen bir aşı ve bu aşı mutasyona uğramış Covid-19 üzerinde de etkili” ifadesini kullandı.
Chen, şu an dünya genelindeki klinik denemelerde 3. aşamaya geçen Covid-19 aşılarının yarısından fazlasının Çin tarafından geliştirilmekte olduğunu, Çin’in aşıyla ilgili araştırmalarda dünyanın ilk sıralarında yer aldığını dile getirdi.
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