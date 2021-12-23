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Çin’in 13 milyon nüfuslu Xi’an kentinde sokağa çıkma yasağı

Çin’de yaklaşık 13 milyon nüfuslu Xi’an kentinde korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Her haneden yalnızca 1 kişiye iki günde bir dışarı çıkma izni veriliyor.

Sağlık 23.12.2021, 10:43
Çin’in 13 milyon nüfuslu Xi’an kentinde sokağa çıkma yasağı

Çin’de yaklaşık 13 milyon nüfuslu Xi’an kentinde korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Her haneden yalnızca 1 kişiye iki günde bir dışarı çıkma izni veriliyor.

Çin’in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin başkenti Xi’an’da yayılan yerel kaynaklı korona virüs vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilan edilen sokağa çıkma uygulaması gece yarısından itibaren başladı. Bugünden itibaren vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi. Kent içi ulaşım ve kent dışına seyahatler özel durumlar haricinde yasaklandı. Şehir dışına seyahat etmek isteyenlerin yola çıkmadan önce negatif Covid-19 testine sahip olmaları ve izin almaları gerekiyor. Zorunlu olmayan işletmeler de kapatılırken, salgın kontrol ekipleri ve yaşamsal sektörlerde çalışanlar dışında tüm vatandaşların ikamet ettikleri bölgeden çıkabilmesi için izin alması gerekiyor. Ayrıca her evden yalnızca 1 kişinin temel ihtiyaç ürünleri satın almak üzere 2 günde bir evden çıkmasına izin veriliyor.

Sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor.

Kentte henüz Omicron’a rastlanmadı

Xian’da yerel olarak tespit edilen korona virüs vakalarının sayısı, 17 Aralık’tan bu yana arka arkaya 6 gün artış gösterdi. Kentte Omicron mutasyonundan kaynaklanan vaka ise henüz tespit edilmedi. En az iki tur toplu test uygulaması yapılan kentte son 24 saatte yerel kaynaklı 63 vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı geçen haftadan bu yana en az 211’e yükseldi.

Ülke genelinde 7 Omicron vakası

Çin genelinde ise bugüne kadar yalnızca 7 Omicron vakası görülürken, 4’ü güneydeki Guangzhou’da, 2’si yine güneydeki Changsha’da ve 1’i Tianjin’de kaydedilmişti. Çin Ulusal Komisyonu verilerine göre ülkede salgının başlamasından bu yana toplam 100 bin 644 korona virüs vakası tespit edilirken, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

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