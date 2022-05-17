Çin’den sonra şimdi de New York! Covid-19 için kırmızı alarm verildi...

New York eyaleti sağlık yetkilileri koronavirüs vakalarının tavan yaptığını belirtiyor. artan vakalar da önlemleri beraberinde getiriyor. Özellikle New York kentinde hastaneye artış oranlarındaki yükseliş alarm seviyesini de kırmızıya çekti. Yetkililer aşılanma oranlarına vurgu yaparken, aşı yaptırmamış kişilerin mutlaka aşı yaptırmaları gerektiğini, aşı yaptırmış kişilerin de hatırlatma dozlarını mutlaka olmalarını tavsiye ediyor.

Amerika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlası Aralık 2020'de Covid-19 aşılarının kullanıma sunulmasından sonra gerçekleşmiş durumda.