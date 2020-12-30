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Çin’den gelen aşılar Ankara’ya ulaştı
Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara’ya ulaştı.
Sağlık 30.12.2020, 06:00
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Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara’ya ulaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin’den ithal edilen Covid-19 aşılarının 29 Aralık Salı günü saat 19.50’de Pekin Havalimanından havalandığını duyurmuştu. Pekin’den o saatlerde havalanan uçak 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştı. Aşılar buradan tırlara yüklenerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü depolarına taşınacak. Daha sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda yapılacak 14 günlük testlerden onay alırsa aşılama başlayacak. 4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Covid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanacak. Çin’den getirilen inaktif Covid-19 aşısı 2 doz şeklinde uygulanıyor.
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