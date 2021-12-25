Çin’de yurtiçi kaynaklı 87 korona virüs vakası

Çin’de korona virüs salgınında son 24 saatte yerel kaynaklı 87 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yayınlanan günlük rapora göre son 24 saatte anakarada yerel kaynaklı 87 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Yeni yerel vakalardan 78’inin Shaanxi eyaletinde, 5’inin Guangxi bölgesinde, 4’ünün de Yunnan eyaletinde kaydedildiği belirtildi. Ayrıca 11 bölgede yurt dışı kaynaklı 53 yeni vaka da görüldü. Şanghay ve Zhejiang’da ise tümü anakara dışından 6 yeni şüpheli vaka bildirilirken, ülkede Covid-19’dan yeni can kaybı yaşanmadı.

Son verilerle birlikte Çin’de toplam vaka sayısı 100 bin 871’e yükselirken, bin 881 kişi tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise değişmeyerek 4 bin 636’da kaldı.

Xi’an’da 26 görevliye ceza

Shaanxi eyaletine bağlı 13 milyon nüfuslu Xi’an’da artan vakalar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3. günü geride kaldı. İktidardaki Komünist Partisinin Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu, salgını önleme ve kontrol etmede ihmali olduğu gerekçesiyle 26 görevliye ceza kesti. Söz konusu kişiler başarısız olmaktan sorumlu tutulurken, cezanın içeriğine dair bilgi verilmedi.

Xi’an’da yayılan yerel kaynaklı korona virüs vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 23 Aralık’ta yürürlüğe girmişti. Salgın kontrol ekipleri ve yaşamsal sektörlerde çalışanlar dışında tüm vatandaşların ikamet ettikleri bölgeden çıkabilmesi için izin alması gerekirken, şehir dışına seyahat etmek isteyenlerin yola çıkmadan önce negatif Covid-19 testine sahip olması ve izin belgesi alması zorunlu kılındı. Ayrıca her evden yalnızca 1 kişinin temel ihtiyaç ürünleri satın almak üzere 2 günde bir evden çıkmasına izin veriliyor. Sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor.