Çin’de Covid-19’a yakalanan kadın doğum yaptı

Çin’de Covid-19 testi pozitif olan hamile kadın, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Çin’in Henan eyaletinde Covid-19’a yakalanan bir kadın doğum yaptı. Covid-19 tedbirleri kapsamında izole edilmiş özel bir hastane odasında sezaryenle doğum yapan 41 yaşındaki kadın, bebeğine sağlıklı bir şekilde kavuştu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.