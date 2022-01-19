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Çin’de Covid-19’a yakalanan kadın doğum yaptı
Çin’de Covid-19 testi pozitif olan hamile kadın, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.
Sağlık 19.01.2022, 10:24
Çin’de Covid-19 testi pozitif olan hamile kadın, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.
Çin’in Henan eyaletinde Covid-19’a yakalanan bir kadın doğum yaptı. Covid-19 tedbirleri kapsamında izole edilmiş özel bir hastane odasında sezaryenle doğum yapan 41 yaşındaki kadın, bebeğine sağlıklı bir şekilde kavuştu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.